N-VA vindt 5 miljard euro aan besparingen

De federale Kamerfractie van de N-VA komt met 10 maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen. Dat moet alles samen 5 miljard euro opbrengen tegen 2024.

In volle formatie zet de N-VA zijn sociaal-economische visie nog eens goed in de verf. De federale Kamerfractie komt met een ‘activeringspakket’ van tien maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen. ‘Het gaat om een mix van eerdere voorstellen, die op tafel lagen in de regering-Michel, en nieuw materiaal’, zegt Kamerlid Jan Spooren, coauteur van de bundel.

Het meest gevoelige voorstel blijft de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, die na drie jaar volledig zou stoppen. De partij wil wel een uitzondering maken voor wie een opleiding volgt voor een knelpuntberoep. In de regering-Michel probeerden N-VA en Open VLD de beperking van de werkloosheidsuitkering erdoor te krijgen, maar ze botsten op een njet van MR en CD&V. Ook de afschaffing van het brugpensioen was een item in de regering-Michel. Het opzet was het brugpensioen stelselmatig te laten uitdoven, maar de regering - inclusief de N-VA - plooide voor de sociale partners. De N-VA wil het brugpensioen nu over tien jaar helemaal laten uitdoven.

Het meest gevoelige voorstel blijft de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd

Het verst staat de N-VA naar eigen zeggen met een voorstel rond arbeidsintegratiejobs. Dat is een systeem voor wie niet meteen voltijds aan het werk kan – de ongeveer 600.000 invaliden, langdurig zieken en mensen met een handicap. ‘Voor hen denken we aan een combinatie van een uitkering en werk. Mensen die wekelijks een paar uur of enkele dagen willen werken, verliezen momenteel een deel van hun uitkering. De bedoeling is dat we hen garanderen dat ze netto aan het einde van de maand meer zullen overhouden’, zegt Spooren. De N-VA wil dat mensen twee jaar lang 84 uur per maand mogen werken, waarbij de werkgever alleen het aantal effectief gepresteerde uren moet betalen en ook een verlaagd belastingtarief geldt. ‘We zouden dezelfde methode gebruiken als bij de flexi-jobs in de horeca (wie werk heeft of gepensioneerd is, kan aan een laag belastingtarief bijklussen, red.).’

Leefloon

De N-VA heeft ook een voorstel klaar om het systeem nog uit te breiden, zodat het van toepassing wordt op alle uitkeringstrekkers, onder wie de 100.000 mensen die langer dan een jaar een leefloon hebben.

Spooren heeft daarnaast een wetsvoorstel klaar om mensen die hun baan niet meer aankunnen de optie te bieden elders aan het werk te gaan, waarbij ze op elk moment kunnen terugkeren naar hun vorige job. ‘Denk aan een dakwerker met 30 jaar anciënniteit en een kapotte rug die aan de slag kan bij een schrijnwerker.’ Volgens Spooren biedt het ook een oplossing voor mensen die door bedrijven als ING en Proximus de voorbije jaren betaald thuis werden gezet.