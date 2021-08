N-VA vraagt parlementaire onderzoekscommissie naar overstromingen

De N-VA, federaal in de oppositie, wil dat een onderzoekscommissie haar licht laat schijnen over 'de falende noodaanpak op regionaal en federaal niveau' bij de watersnood van vorige maand.

De oppositiepartij N-VA heeft een formele vraag ingediend voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de overstromingen midden juli. 'De golf van solidariteit na de overstromingen in Wallonië is hartverwarmend en de inzet van de hulpverleners bewonderenswaardig. Maar de ellende bij de getroffen bewoners blijft groot, onder meer door de falende noodaanpak op regionaal en federaal niveau', zegt Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, maandag. Volgens hem is het 'hoog tijd dat de federale regering en het parlement zich over alle open vragen buigen'.

De N-VA wijst onder meer op de te snelle stopzetting van de federale noodhulp en vragen die rezen bij de acute noodaanpak. De commissie moet duidelijk maken wat er fout gelopen is en hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden, luidt het.