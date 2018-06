N-VA wil af van loonbrief op papier

Zijn partij dient een voorstel in om van elektronische verzending de norm te maken. Wie zijn of haar documenten liever op papier krijgt, moet dat dan expliciet duidelijk maken aan de werkgever.

'Totaal niet meer van deze tijd', vindt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt. Hij dient een wetsvoorstel in om het basisprincipe om te draaien. 'De wet laat enkel na akkoord tussen werknemer en werkgever toe om elektronisch te versturen. We willen van de elektronische verzending de norm maken', zegt hij. 'Men heeft de documenten steeds bij de hand, ze kunnen niet verloren raken, er is een aanzienlijke besparing op het gebied van verzendingskosten en er is een aanzienlijke ecologische besparing, want er zijn niet langer grote hoeveelheden papier nodig.'