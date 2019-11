N-VA wil ‘automatisch' recht op gezinshereniging schrappen

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om mensen niet langer automatisch het recht op gezinshereniging te geven als hun aanvraag niet binnen zes maanden behandeld is.

Het Hof oordeelde deze week over de zaak van een Afghaanse vluchteling die automatisch het recht op hereniging met zijn vrouw kreeg omdat zijn dossier niet binnen de wettelijk bepaalde termijn van zes maand behandeld was.

Het verzoek van de man was eerst afgewezen omdat hij onvoldoende gezinsband kon aantonen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), die oordeelt over een beroep tegen een geweigerd verblijf in ons land, bevestigde de beslissing van de Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ).