N-VA wil mee regeren maar met 'Zweeds' programma en verhoging laagste pensioenen

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in de Nekkerhal in Mechelen heeft voorzitter Bart De Wever herhaald dat zijn partij in een federale regering wil stappen. Maar die moet dan wel aansluiten bij de sociaal-economische hervormingen van de vorige regering. Met de opbrengsten van het economisch herstel wil De Wever de laagste pensioenen verhogen.

Voor een publiek van zo’n 5.000 partijleden zei Bart De Wever dat het onduidelijk is wat de komende dagen zullen brengen. Daarmee verwijst hij naar maandag wanneer de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hun opdracht beëindigen en langsgaan bij de koning.

De Wever benadrukte dat zijn partij nooit in een regering zal stappen om mensen aan een ministerpost of het premierschap te helpen. De N-VA-voorzitter zei ook dat zijn partij een uitgewerkte oplossing heeft voor de onbestuurbaarheid van België. Anderen moeten volgens hem toegeven dat ze die niet hebben. N-VA zal volgens De Wever zeker geen regering aanvaarden die geen meerderheid heeft in Vlaanderen of afbreuk doet aan de Vlaamse welvaart.

Helaas, het is alles behalve duidelijk wat de komende dagen zullen brengen. De toestand is hoogst onzeker Bart De Wever Voorzitter N-VA

Mee regeren met 'Zweedse' recepten

De Vlaams-nationalisten zeggen wel uitdrukkelijk dat ze mee willen regeren. Bart De Wever: ‘Wij zijn als N-VA niet bang om verantwoordelijkheid op te nemen. We deden dit in de afgelopen federale regering.’

De recepten van die vorige ‘Zweedse’ coalitie moeten volgens De Wever ook de leidraad zijn voor de volgende regering. Hij verwees daarbij naar een strenger migratiebeleid om een nieuwe crisis af te wenden.

Een laatste zekerheid die ik u meegeef, is dat wij als N-VA wel niet bang zijn om verantwoordelijkheid op te nemen. We deden dit in de afgelopen federale regering. Bart De Wever Voorzitter N-VA

Ook op sociaal-economisch vlak moet worden voortgewerkt in de geest van de vorige regering met CD&V en MR. De N-VA-voorzitter verwijst naar de jobgroei en het inzetten op de afbouw van het begrotingstekort.

Bart De Wever: ‘316.000 banen kwamen er bij, vooral in de private sector; in Vlaanderen steeg de werkzaamheidsgraad naar een record van 76%, mocht dat het gemiddelde van heel België zijn dan was er geen vuiltje meer aan de lucht; het deficit was in ons laatste jaar gezakt tot 0,7% en de staatsschuld zit opnieuw onder de 100% BBP.’