N-VA wil niet meer wachten met Vlaamse regeringsvorming

De PS wil ook niet in stilte rond tafel gaan zitten met de N-VA om een federale regering te vormen. Vlaams formateur Bart De Wever trekt daaruit zijn conclusies en wacht niet langer om een Vlaamse regering te vormen.

Bijna een maand na de verkiezingen wil Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) een versnelling hoger schakelen met de Vlaamse formatie. Het heeft geen zin te wachten op de federale regeringsonderhandelingen. De impasse is compleet. De N-VA heeft de hoop laten varen dat een gesprek met de PS mogelijk is over wat beide partijen samen zouden willen doen, laat staan dat een gesprek over confederalisme erin zit. Dat bleek gisteren na het partijbestuur van de N-VA.

De federale gesprekken liggen nu even stil, omdat informateur Didier Reynders (MR) naar Straatsburg is om zijn kandidatuur te verdedigen als secretaris-generaal van de Raad van Europa. Daarover wordt woensdag gestemd. Informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) kreeg van PS-voorzitter Elio Di Rupo al wel te horen dat de Franstalige socialisten niet bereid zijn met de N-VA te spreken, vernam De Tijd.

Vollezele

Op het partijbestuur van de PS gaat het niet meer over de N-VA, maar alleen nog over de regeringsvorming in Wallonië en Brussel. In Wallonië wil de PS een scenario uittesten van een minderheidsregering met Ecolo, die gedoogsteun zou krijgen van de PTB/PVDA. De droom van een progressieve coalitie is bij de PS zo groot dat zelfs de Franstalige liberalen van de MR niet in het plaatje passen.

De Wever tastte de voorbije weken in Vlaanderen af wat er mogelijk is met het Vlaams Belang, ook al komen N-VA en het Vlaams Belang samen niet aan een meerderheid. Er is ook geen enkele andere partij die scheep wil gaan met het Vlaams Belang. Belang-voorzitter Tom Van Grieken trok in het weekend al de conclusie dat de kans klein is dat er een Vlaamse regering wordt gevormd met het Vlaams Belang.

De gesprekken met het Vlaams Belang boden De Wever de kans om af te wachten wat op het federale schaakbord zou gebeuren. Maar nu duidelijk is dat de PS niet met de N-VA wil praten - ook niet achter de schermen, zoals in Vollezele na de verkiezingen van 2010 - dreigt het nog heel lang te gaan duren alvorens een federale regering kan worden gevormd. Het enige alternatief voor een regering met de PS en de N-VA is een paars-groene regering, eventueel uitgebreid met CD&V. Maar daar willen Open VLD en CD&V niet van weten.

Centrumrechts

De conclusie is dat De Wever nu echt werk wil gaan maken van de vorming van een Vlaamse regering. De meest voor de hand liggende optie is dat de huidige centrumrechtse regering met de N-VA, CD&V en Open VLD wordt doorgetrokken. Dan wordt niet uitgesloten dat er tegen de Vlaamse feestdag op 11 juli al een Vlaamse regering is.

Mathematisch zijn er nog andere opties, zoals een Bourgondische coalitie met Open VLD en de sp.a of een coalitie met de groenen. Maar de sp.a heeft al te kennen gegeven dat ze niet in een Vlaamse regering wil stappen. Een Bourgondische coalitie zou maar een zetel op overschot hebben. Dat De Wever de handen in elkaar zou slaan met de groenen, is na de zware confrontatie tijdens de campagne weinig waarschijnlijk.