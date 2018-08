N-VA wil ziekenfondsen die geld verspillen strenger straffen

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stelt voor ziekenfondsen die belastinggeld verkwisten strenger te bestraffen. Ziekenfondsen die onterecht toegekende uitkeringen niet terugvorderen, moeten hogere boetes betalen.

De Belgische ziekenfondsen moesten vorig jaar voor 159 miljoen euro aan ziekte-uitkeringen terugvorderen, omdat achteraf was gebleken dat die ten onrechte waren uitbetaald. Het gaat bijvoorbeeld om ziektekosten die al gedekt worden door een private arbeidsongevallenverzekering of invaliditeitsuitkeringen die te hoog lagen omdat de betrokkene niet de juiste info had gegeven over zijn gezinssamenstelling of arbeidssituatie. Als het ziekenfonds zelf geen fout heeft gemaakt, mag het die bedragen binnen twee jaar terugeisen.

De belastingbetaler loopt soms duizenden euro’s mis omdat ziekenfondsen nalaten een aangetekende brief op tijd te sturen. valerie van peel n-va-kamerlid

Ziekenfondsen worden beloond als ze onterecht betaalde uitkeringen opsporen en terugvorderen. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft hen een bonus van 10 tot 16 procent van het bedrag dat ze recupereren voor de sociale zekerheid. De ziekenfondsen ontvangen zo een ‘aanmoedigingspremie’ van jaarlijks ruwweg 26 miljoen euro.

Daarnaast zit in de financiering van de ziekenfondsen een mechanisme dat hen bestraft als ze onvoldoende moeite doen om fouten recht te zetten. Als het RIZIV opdracht geeft een frauduleus verkregen bedrag terug te vorderen en het ziekenfonds slaagt daar niet in, moet dat het geld uit eigen zak betalen. Het riskeert ook boetes tussen 50 en 1.250 euro als het fouten maakt of informatie voor de controledienst van het RIZIV achterhoudt.

‘De boetes zijn een lachertje’, zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. ‘De belastingbetaler loopt soms duizenden euro’s mis omdat ziekenfondsen nalaten op tijd een aangetekende brief te sturen om het geld terug te vorderen. Een boete van 125 euro gaat hen echt niet aanmoedigen om verantwoordelijker om te gaan met overheidsgeld.’

Wetsvoorstel

Van Peel dient na het zomerreces een wetsvoorstel in om ziekenfondsen meer te responsabiliseren. Als ze te laat geld terugvorderen, zullen ze niet gedeeltelijk maar volledig zelf moeten opdraaien voor de kosten. Nu kunnen ze van het RIZIV nog een kwijtschelding krijgen als ze aantonen dat ze de nodige inspanningen hebben geleverd. Ook zullen ziekenfondsen de kosten volledig op zich moeten nemen als door hun eigen fout te hoge uitkeringen werden uitbetaald. In dat geval is het wettelijk verboden het geld achteraf terug te vorderen van de zieke, maar momenteel komt het RIZIV nog deels tussen in de kosten.

De boetes moeten volgens Van Peel fors omhoog en geïndexeerd worden. Als ziekenfondsen een bedrag laten verjaren, zou de boete niet langer 125 euro bedragen, maar de helft van het bedrag dat verloren ging. ‘Op die manier brengen we de boete in verhouding tot het verlies dat onze sociale zekerheid lijdt als ziekenfondsen hun werk niet doen.’