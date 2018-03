N-VA wist al in 2016 van geheime F-16-rapporten

Wist minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) echt niets over de geheim gehouden rapporten over de levensduur van de F-16’s? Zijn partijgenote Karolien Grosemans interpelleerde hem daar al in 2016 over.

‘Er zijn beweringen over geheime rapporten van Defensie. Defensie zou rapporten verbergen omdat het absoluut wil vermijden dat de wereld op de hoogte is dat de levensduur van de F-16’s wel kan worden verlengd’, zo merkte Grosemans eind mei 2016 in de Kamercommissie Defensie op.

Dat doet vragen rijzen bij de verbazing van Vandeput, toen sp.a-voorzitter John Crombez deze week met geheim gehouden rapporten en mails uitpakte, waaruit bleek dat de legertop informatie over de verlenging van de levensduur van de F-16’s had achtergehouden. De minister wist naar eigen zeggen van niets. Toch had hij in 2016 in het parlement dat verhaal al te horen gekregen van commissievoorzitster en partijgenote Grosemans. Toen reageerde Vandeput dat de levensduur van de F-16’s niet kan worden verlengd.

‘Ik ben enorm blij met dit heel duidelijke antwoord dat de F-16’s van blok A en blok B niet kunnen worden verlengd. Een update is niet mogelijk, want die is niet rendabel en het zou maar een uitstel van enkele jaren zijn. Ik hoop dat die spookverhalen nu eindelijk kunnen stoppen, zowel in de debatten als in mijn mailbox’, aldus nog Grosemans, die de verhalen over een verlenging van de levensduur van de F-16’s klasseerde als ‘complottheorieën’.

Na de eerste uren van verbazing over de ‘inschattingsfout’ of zelfs de ‘manipulatie’ door de legertop lijkt de N-VA inmiddels weer op haar pootjes terecht te komen. Dezelfde argumenten die de N-VA’ers in 2016 al gebruikten, worden vanonder het stof gehaald.

Spitfire

Zo sluit N-VA-voorzitter Bart De Wever niet uit dat de informatie over de studie van Lockheed Martin over de verlengde levensduur van de F-16’s niet is doorgekomen tot bij de legerleiding, omdat ze niet relevant was. Volgens Vandeput gaat het enkel maar over de ‘carrosserie’ van de F-16’s, waarmee nog niet gezegd is dat de straaljager nog veel langer inzetbaar is. ‘De Spitfire is een mooi toestel uit de Tweede Wereldoorlog en vliegt vandaag ook nog rond. Maar niemand wil het inzetten in de strijd tegen Islamitische Staat’, merkte Vandeput al op.