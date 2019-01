N-VA zet Michael Freilich op Antwerpse Kamerlijst

Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, krijgt de vijfde plaats op de Kamerlijst voor de N-VA in Antwerpen.

Dat maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever zopas bekend op een persconferentie in het bijzijn van Jan Jambon, de lijsttrekker voor de Kamer in Antwerpen. Jambon is ook kandidaat-premier voor de N-VA.