NGO's helpen 200 migranten per dag in Maximiliaanpark

Een nieuwe oproep van een reeks NGO's voor een opvangcentrum voor migranten in illegaal verblijf valt op een koude steen. Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zet zich op de lijn van haar voorganger Theo Francken (N-VA): het is asiel aanvragen of geen opvang.

Artsen zonder Grenzen en een groep NGO's rond Vluchtelingenwerk Vlaanderen maken in twee aparte rapporten opnieuw brandhout van het beleid tegenover migranten in illegaal verblijf. Ze herhalen daarom hun eis voor de oprichting van een opvangcentrum voor migranten in Brussel.

België worstelt al enkele jaren met een grote groep van 'transmigranten'. Het gaat om mensen die geen officiële asielaanvraag doen en daarom geen recht hebben op bed, bad en brood in de officiële overheidsopvang. Hun enige doel is het Verenigd Koninkrijk, met gevolg dat ze ronddolen in onze contreien en via verschillende uitvalsbasissen naar de Belgische en Franse kust reizen in de hoop naar Engeland te reizen. Daarvoor klimmen ze op snelwegparkings in de buik van trucks. Symbool voor die groep staat het Maximiliaanpark bij station Brussel-Noord. Daar bivakkeren honderden migranten, die de inzet vormen van hevige politieke strijd over de beste oplossing. De gedwongen repatriëring van een groep Soedanezen in het park leidde zelfs tot een regeringscrisis, na getuigenissen van Soedanezen dat ze bij terugkeer gefolterd zouden zijn. Een onderzoek vond daarvoor geen aantoonbaar bewijs. Theo Francken kreeg het opnieuw moeilijk toen bleek dat illegalen met strafblad waren vrijgelaten uit het gesloten terugkeercentrum in Steenokkerzeel om plek te maken met transmigranten. De regering besliste namelijk de registratie en tijdelijke opsluiting van opgepakte transmigranten te centraliseren in Steenokkerzeel.

De NGO's ontkennen in de rapporten dat de migranten kost wat kost naar Engeland willen. De idee om naar Engeland te gaan, zou volgens de NGO's langzaam groeien, gevoed door mensensmokkelaars en weinigen hebben op voorhand een voorkeur voor een bepaald land. De Europese asielregels, onmenselijke omstandigheden in de opvangcentra aan de buitengrenzen in Zuid-Europa, politiegeweld en beleid met focus op ontrading zouden ervoor zorgen dat de migranten geen vertrouwen meer hebben in de overheid. De NGO's klagen opnieuw over politiegeweld, nadat ze daar eerder al melding van maakten in een rapport. Maar politiewaakhond Comité I meldde recent dat het geen aanwijzingen heeft gevonden voor excessief poltiegeweld.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de regering weigerden altijd tussen te komen. Ze moesten eerst asiel aanvragen om vervolgens een plek in de opvang te krijgen. Daarom sprongen vrijwilligers en een groep NGO's de migranten in het Maximiliaanpark bij. Sinds september 2017 kunnen de migranten terecht in een humanitaire hub, onder aansturen van Dokters van de Wereld. Die geeft medische, juridische en psychologische hulp, een gsm-laadpunt, internet en kledij. Hulporganisaties bieden ook maaltijden aan en families komen er migranten ophalen om de nacht bij hen door te brengen.

De NGO's registreerden vorig jaar 47.374 visites. Dat komt neer op een gemiddelde van 197 mensen per dag. Het gaat vooral om mensen uit Eritrea, Soedan en Ethiopië, bijna allemaal mannen en een minderheid van 10 procent minderjarigen. Dat stellen de NGO's die een jaar lang alle info bijhielden over de migranten die in de hub passeerden. De hulporganisaties schatten zelf dat het aantal transmigranten in België blijft schommelen tussen 700 en 1.000. Maar het is onmogelijk er exacte cijfers op te plakken. De Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert, verzamelt pas sinds vorig jaar aparte statistieken over het aantal onderschepte transmigranten.

De NGO's vragen niet enkel een tijdelijk opvangcentrum. Ze eisen ook een aanpassing van de Dublin-regels. Dat is een pijler van het Europese asielsysteem die bepaalt dat lidstaten mensen mogen terugsturen naar het eerste land waar ze de Europese Unie zijn binnengekomen. Maar omdat de grote meerderheid toekomt in Spanje, Italië en Griekenland is die regel onhoudbaar. Maar de Europese landen raken er niet uit om tot een nieuw model te komen. Daarom vragen de NGO's de Dublin-regels on hold te zetten en mensen hun asielaanvraag toch hier te behandelen. Dat zou een belangrijke aanzet zijn om ze hun schrik te doen overwinnen en bij ons toch in de procedure te stappen.