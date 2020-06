NMBS-CEO: 'Gratis railpass kwam er zonder enig overleg'

NMBS-baas Sophie Dutordoir eist dringend overleg over de 'financiële en logistieke aspecten' van de gratis passen, niet in het minst rond de veiligheid voor de reiziger en het personeel.

Een gratis tienrittenkaart voor iedereen. Dat was één van de opvallende maatregelen waarmee de 'superkern', de tien partijen die de regering van premier Sophie Wilmès in het parlement steunen, zaterdag uitpakte als extra coronasteun .

'Dat de Belgische overheid opnieuw publiek transport als duurzame mobiliteitsvorm promoot is een goede zaak', start het nog iet of wat ironisch maar vriendelijk. Maar de manier waar op dat gebeurt, kan duidelijk niet. 'De beslissing om gratis toeristische passen uit te delen is er zonder enig overleg gekomen'.