NMBS beperkt gratis fiets op de trein

Wie zijn fiets gratis wil meenemen op de trein naar de kust of de Ardennen is tijdens de rest van de zomervakantie niet meer welkom tijdens de spitsuren. Dat heeft de NMBS woensdag bekendgemaakt.

Te populair

Twee weken na de tijdelijke schrapping van het supplement grijpt de NMBS al in, omdat de maatregel te populair blijkt. 'Het aantal fietsen is deze maand in vergelijking met juli 2019 met 80 procent gestegen', zegt de spoorwegmaatschappij. 'Dat leidt op bepaalde treinverbindingen enerzijds tot veel ongemak en klachten vanwege reizigers en anderzijds tot veiligheidsproblemen in het algemeen en sanitaire problemen in het bijzonder.'