NMBS-bussen moeten onderbezette trein vervangen

Wat met de kleine spoorlijnen?

De NMBS en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) stellen in het ontwerp van beheersovereenkomst voor om tot 2024 het spoornet te betonneren en geen kleine lijnen te schrappen. De vraag is of het voorstel de onderhandelingen in de regering zal overleven.

De discussie is communautair dynamiet. De NMBS haalt 70 procent van haar inkomsten in Vlaanderen, terwijl Vlaanderen en Wallonië evenveel stations hebben. In Wallonië ligt ook meer kilometer spoor. De NMBS ligt al jaren onder vuur omdat ze in vergelijking met buitenlandse spoorbedrijven veel te weinig efficiënt is. De oplossing ligt deels in het sluiten van onrendabele stations, die in hoofdzaak in Wallonië liggen. Het gaat onder meer om lijnen in Henegouwen en de Ardennen. Studies tonen aan dat er in België per station 13 procent minder reizigers zijn dan in het buitenland.

Die analyse mag economisch kloppen, wieden in de onrendabele Waalse stations betekent politiek gesproken een opstand onder de taalgrens. Toen gewezen Bpost-topman Johnny Thijs Bellots voorganger Jacqueline Galant adviseerde over haar moderniseringsplannen voor de NMBS, stelde hij voor spoorlijnen te schrappen. Het voorstel haalde nooit het definitieve plan en Thijs gaf er de brui aan. Bellot en de MR willen nu tot 2024 een bevriezing vastklinken. Aan Vlaamse kant is daar weinig animo voor. De Vlaamse partijen begrijpen dat de discussie aan Waalse kant onbespreekbaar is tot na de verkiezingen in 2019, maar zien het niet zitten om elk gesprek tot 2024 onmogelijk te maken.