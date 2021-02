NMBS-chef botst met Gilkinet: 'Zware vertrouwensbreuk'

Nadat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet zijn ongenoegen had geuit over de NMBS die loketten sluit, dient Sophie Dutordoir hem van antwoord. In een brief schrijft de topvrouw van de treinmaatschappij dat de 'publieke terugfluiting onbegrijpelijk is'.

De NMBS kondigde maandag aan dat ze loketten zou sluiten in 44 Belgische treinstations. Het aantal bezoeken aan de loketten neemt al jaren af, vorig jaar werden nog maar 20 procent van de treintickets via een loket gekocht. Alternatieven zoals de app of automaten worden dominant, waardoor de NMBS mogelijkheden ziet om te besparen op de dure uitbating van loketten.

Dat was niet naar de zin van Ecolo-minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Hij viel de betrokken gemeenten bij in hun kritiek dat de NMBS zo ouderen en mensen zonder digitale kennis aan hun lot overlaat. Hij floot de treinmaatschappij terug, en vroeg om dialoog met de gemeenten. Op basis van die gesprekken zou de lijst met te sluiten loketten herzien moeten worden.

Vertrouwensbreuk

Noch u, noch de NMBS neemt deze beslissing met plezier. Na een moeilijk gesprek waren we echter samen tot een expliciet akkoord gekomen over de maatregel. Sophie Dutordoir CEO NMBS

In een brief, die RTBF publiceerde, reageert NMBS-CEO Sophie Dutordoir misnoegd. Ze weigert terug te komen op de beslissing en spreekt van 'een vertrouwensbreuk'. De raad van bestuur buigt zich dinsdag over de kwestie.

'Sta me toe ten zeerste verwonderd te zijn over zowel de inhoud, de vorm als de timing van uw reactie', schrijft Dutordoir. 'U zal zich herinneren dat ik al bij onze eerste ontmoeting op woensdag 7 oktober toelichting gaf aan u en uw kabinetschef.' Vervolgens maakt de spoorbazin een lijstje van data waarop vergaderd werd met Gilkinet, om aan te tonen dat hij wel degelijk op de hoogte was van de plannen.