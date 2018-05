NMBS doekt omstreden vastgoedfilialen op

Spoorbazin Sophie Dutordoir wil de fel bekritiseerde vastgoeddochters Eurostation en Eurogare afschaffen. Daarmee zet ze een nieuwe aanval in op de machtige NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy.

Of het nu ging om de renovatie van Antwerpen-Centraal, de Diabolo-verbinding naar Brussels Airport of het gigantische station Luik-Guillemins, de studiebureaus Eurostation en Eurogare speelden de voorbije jaren een cruciale rol bij alle prestigieuze stationsprojecten van het spoor.

Eurostation NV Eurogare SA Eurostation NV > Studiebureau voor de bouw en de ontwikkeling van Vlaamse en Brusselse. treinstations(buurten) > Eigendom van de NMBS. > Opgericht in 1992. > Omzet: 88,5 miljoen euro (2016). > Nettowinst: 19 miljoen euro. > Aantal werknemers: 140. > CEO: Nancy Geyskens. Eurogare SA > Studiebureau voor de bouw en de ontwikkeling van Waalse treinstations(buurten). > Eigendom van de NMBS (75%) en de Waalse Investeringsmaatschappij SRIW (25%). > Opvolger van Euro Liège TGV, de in 1993 opgerichte vennootschap voor de bouw van het nieuwe station Luik-Guillemins. > Omzet: 11 miljoen euro (2016). > Nettowinst: 260.000 euro. > Aantal werknemers: 17. > CEO: Vincent Bourlard.

Maar de dochterbedrijven van de NMBS worden binnenkort wellicht begraven. CEO Sophie Dutordoir stelt de raad van bestuur vandaag voor om beide filialen af te schaffen, vernam De Tijd. De bedrijven moeten integreren in de NMBS, die al heel wat studiediensten telt. ‘Eurostation en Eurogare vormen een parallel circuit’, klinkt het bij het spoorbedrijf.

Megalomane stations

De twee spoorfilialen oogsten al jaren kritiek. De kosten voor de bouw van de megalomane stations in onder meer Luik en Bergen swingden de pan uit. Tegelijk raakten de bedrijven betrokken in bizarre projecten in het buitenland, zoals de bouw van een gigantisch busstation in Jamaica.

In 2015 legde een audit ook nog belangenvermenging, verregaande normvervaging en torenhoge onkostenrekeningen bij Eurostation bloot. Dat leidde tot het ontslag van CEO Herwig Persoons en andere toplui.

Toenmalig federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) stelde voor om Eurostation en Eurogare onder te brengen in TUC Rail, het studiebureau van de infrastructuurbeheerder Infrabel. Maar dat plan stierf een stille dood.

'Monsieur ULM'

Wel worden beide filialen vandaag aangestuurd door de NMBS-directie Stations. De CEO van Eurostation, de vroegere CD&V-cabinetard Nancy Geyskens, is ook manager Stations bij de NMBS. Aan het hoofd van Eurogare staat de onverwoestbare Vincent Bourlard, de gepensioneerde NMBS-directeur Stations, bijgenaamd ‘Monsieur ULM’ (‘Uniquement Liège et Mons’).

Eurogare heeft nog maar een project lopen: de bouw van het buitenmaatse treinstation van sterarchitect Santiago Calatrava in Bergen, die in 2013 begon maar pas in 2020 zal klaar zijn.

Comfortabele stations

De volledige opslorping van beide filialen past in een fusie-operatie die al jaren aan de gang is bij de NMBS en Infrabel. Het aantal dochterbedrijven bij het spoor daalde van 112 in 2012 tot minder dan 50 vorig jaar.

Met die efficiëntere structuur wil Dutordoir focussen op de basisactiviteit van de NMBS: treinen in België stipt laten rijden tussen comfortabele stations. ‘De tijd van overgedimensioneerde stations is voorbij’, zei ze vorig jaar.

112 In 2010 telde de NMBS nog 112 dochterbedrijven. Dat aantal is inmiddels meer dan gehalveerd.

Met het plan riskeert Dutordoir een nieuwe aanvaring met de machtige NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy (73). De vertrouweling van MR-vicepremier Didier Reynders is al jaren voorzitter van het Waalse Eurogare. Dutordoir probeert de NMBS los te maken van de enorme politieke bemoeienis op het vlak van aanwervingen, aanbestedingen en vastgoeddossiers.

Zo drukte ze in oktober, dik tegen de zin van Fontinoy, door dat de politiek benoemde raad van bestuur enkel nog de leden van het directiecomité mag benoemen. Toch moeit Fontinoy zich volgens waarnemers nog graag met alle belangrijke spoordossiers.

Vermoedelijk laat de voorzitter de onvermijdelijke opslorping van Eurogare passeren. ‘Fontinoy heeft Eurogare niet nodig om impact te hebben op het vastgoed’, zegt een insider. De NMBS plant namelijk een nieuwe hoofdzetel van 80.000 vierkante meter in de buurt van Brussel-Zuid, die moet betaald worden door de verkoop van een rist gebouwen in de buurt.

NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy heeft Eurogare niet nodig om invloed te hebben op de vastgoeddossiers van de spoorwegen.

De opslorping van Eurostation, dat twee jaar geleden al 40 werknemers moest ontslaan, gaat op 1 juli in. De integratie van Eurogare, waar nog 17 mensen werken, volgt pas nadat het station van Bergen begin 2020 afgewerkt is.