NMBS dreigt met stopzetting treinverkeer naar de kust

De spoorwegmaatschappij maakte woensdag bekend het treinaanbond richting de kust in de paasvakantie te halveren. De NMBS geeft op die manier uitvoering aan de veelbesproken 'raammaatregel' waartoe het Overlegcomité vorige week besliste. Reizigers richting de kust mogen in de paasvakantie alleen aan het raam zitten.

Maar volgens Le Soir heeft NMBS-CEO Sophie Dutordoir er in een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) weinig vertrouwen in dat die halvering van de capaciteit volstaat om de reizigersstroom in de paasvakantie in goeie banen te leiden.