NMBS en politiek sluiten compromis over gratis treinkaarten

De maatregel zou pas ingaan vanaf half augustus. Dat moet vermijden dat de treinstellen te druk worden in de zomer. Per maand komt er een campagne met mogelijke bestemmingen om het binnenlands toerisme te promoten. De actie krijgt de naam 'Tournée Nationale'.

Conflict

Veiligheid

De NMBS was niet gekant tegen de maatregel an sich. Dutordoir was vooral ontstemd omdat ze erbuiten was gehouden en omdat ze naar eigen zeggen onmogelijk de veiligheid kon garanderen als mensen in de zomer massaal gratis op de trein zouden stappen.