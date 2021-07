Na de spijt, het moeizame herstel...

De aftrap voor de nationale verwerking van het koloniale verleden van België werd een jaar geleden gegeven. Vandaag staat de Bijzondere Kamercommissie die daarvoor in het leven werd geroepen nog niet veel verder. En het moeilijkste moet nog komen. ‘De rol van de ‘haute finance’ blijft tot op vandaag onderbelicht.’

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door de versmachtende knie van een politieman, barstte ook in België de buil. In de zomer van 2020 richtten de protesten zich tegen Leopold II en zijn Congo-Vrijstaat - verschillende beelden werden besmeurd of gingen tegen de vlakte. Ook het debat over racisme en discriminatie werd op scherp gezet.

Om de maatschappelijke druk - en de rode verf - weg te halen, werd in allerijl een Bijzondere Kamercommissie in het leven geroepen. Die ‘waarheids- en verzoeningscommissie’ moest het koloniale verleden van België ‘verwerken en verzoenen’. Dat in Congo, maar ook dat in Rwanda en Burundi.

De deadline is zaterdag, precies 1 jaar na de oprichting, maar die wordt niet gehaald. Sterker nog, de werkzaamheden van de commissie moeten nog goed en wel beginnen. Wouter De Vriendt (Groen), de voorzitter van de commissie, roept verzachtende omstandigheden in. De expertengroep kon door corona amper samenkomen en onderzoek in bibliotheken en archieven werd bemoeilijkt. De groep, een internationaal team van historici, verzoeningsexperts, juristen en leden van de diaspora, werd samengesteld om de parlementairen bij te staan. Bovendien overleed een van de experts. Er komt volgens De Vriendt een doorstart in september.

‘Al is er meer aan de hand’, zegt Stef Vandeginste, hoofddocent aan de UAntwerpen en expert in ontwikkeling en politiek bestuur in Afrika. ‘De vertraging toont ook aan hoe ontzettend complex en gevoelig het onderwerp is. Het omvat historisch onderzoek, bilaterale relaties, kwalificatie van misdrijven, restitutie van kunst, aanpassingen in de publieke ruimte, racisme,... over een periode van 1885 tot 1962, met blijvende gevolgen tot op vandaag. De opdracht is buitengewoon breed en ambitieus. Niemand deed het België ooit voor.’

Tracy Bibo-Tansia hoopt dat de diaspora een luide stem krijgt. Bibo-Tansia is een van de drie vertegenwoordigers van de diaspora die de commissie bijstaan. ‘De echte betrokkenheid van de diaspora moet nog blijken. Nu was het een beetje voor de galerij.’

Als je scoort, ben je een Europeaan, als je mist, ben je een Afrikaan. Wanneer gaan we in België ooit stoppen met die twee maten en gewichten? Tracy Bio-Tansia

Bibo-Tansia onderstreept dat de huidige discriminatie en het racisme ook een onderwerp moeten zijn. ‘Ik heb net de hele dag de racistische bagger gelezen op sociale media na de finale van het Europees kampioenschap voetbal tussen Engeland en Italië. Als je scoort, ben je een Europeaan, als je mist, ben je een Afrikaan (drie Engelse voetballers kregen een massa racistische haatboodschappen over zich heen nadat Engeland de finale had verloren, red.). Wanneer gaan we in België ooit stoppen met die twee maten en gewichten?’

Ook organisaties en individuen in Congo willen gehoord worden. ‘Er moet veel meer ruchtbaarheid aan onze situatie gegeven worden’, vindt Passy Mubalama, de directeur van de ngo Aidprofen vanuit Goma. ‘De Congolezen moeten nauw betrokken worden. Niet alleen de diaspora, ook de inwoners van Congo en vooral de mensen die in de koloniale tijd leefden. De dekolonisatie moet een realiteit worden.’ Ze hoopt op vergeving. ‘De Congolees mag de Belg niet langer zien als de bron van lijden. We moeten vooruit. Naar een gelijkwaardig partnerschap, weg van het paternalisme en de superioriteit.’

De strips van Kuifje

Het werk van de commissie kreeg extra gewicht door koning Filip. Op de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo verraste hij met een ‘spijtbetuiging’. In een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi veroordeelde koning Filip publiekelijk Leopold II en de ‘geweld- en gruweldaden’ en ‘vernederingen’ uit het koloniale verleden.

De brief was zonder meer historisch. Geen enkele Belgische vorst deed het koning Filip voor. Maar iedereen begreep dat de ‘spijtbetuiging’ meer moet zijn dan een gratuit pardon. Na spijt komt herstel. Hoe dat er precies moet uitzien, moet de commissie uitpluizen.

Ongetwijfeld komen straks de herstelbetalingen ter sprake. Die waren een financiële compensatie als historische geste voor wandaden uit het verleden. Duitsland, dat sinds 2015 in een gelijkaardig traject zit met zijn voormalige kolonie Namibië, kwam tot een wiedergutmachung van 1,1 miljard euro. In het begin van de 20ste eeuw pleegde Duitsland een volkerenmoord waarbij naar schatting 70.000 mensen het leven lieten. Duitsland eiste wel dat het bedrag niet gelabeld wordt als herstelbetaling aan de nabestaanden, maar als ontwikkelingssamenwerking.

Ook in Nederland is de geest uit de fles. Op 1 juli, de dag van de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen, excuseerde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zich voor het slavernijverleden. Herstelbetalingen zijn (nog) niet aan de orde. Maar de Surinaamse econoom Armand Zunder becijferde dat Nederland Suriname 50 miljard euro schuldig zou zijn voor de koloniale uitbuiting.

Kan zoiets ook in België? ‘Overal wordt gegoocheld met bedragen’, zegt De Vriendt. ‘Ik begrijp dat het mensen afschrikt. Voor velen is het moeilijk te begrijpen dat miljarden op ons kunnen afkomen voor wandaden uit het verleden.’ De Vriendt, die niets uitsluit, ziet herstel als een breed palet. ‘Ook internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, uitwisseling van studenten, werkstages en het visum- beleid maken daar deel van uit.’

Ook de restitutie van roofkunst kan er een onderdeel van zijn. Thomas Dermine (PS), de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, gaf midden juni alle roofkunst uit het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Brussel terug aan Congo. Die kunst kwam onrechtmatig in het bezit van België door diefstal, als oorlogsbuit of door geweld. ‘Ze is niet van ons. Punt’, zei Dermine.

Kijk gewoon even naar de discussie over bepaalde boeken, zoals de strips van Kuifje. Verbied je die, geef je die een label, extra toelichting of blijf je er maar beter af? Stef Vandeginste Hoofddocent UAntwerpen

Toch wordt ook dat brede palet van herstel geen evidentie. ‘Kijk gewoon even naar de discussie over bepaalde boeken, zoals de strips van Kuifje’, zegt Vandeginste. ‘Verbied je die, geef je die een label, extra toelichting of blijf je er maar beter af? Ongetwijfeld zien we straks leden van de Kamercommissie die rond dat thema politieke punten willen scoren bij hun achterban. Zal dat soort discussies leiden tot een verzoening of tot meer polarisatie?’

Bij sommigen leeft de vrees dat het initiatief een soort Nürnbergtribunaal - processen die na de Tweede Wereldoorlog werden gehouden - wordt dat achter individuen aangaat. In de koloniale periode vertrokken vele tienduizenden Belgen naar Congo. Op 30 juni 1960, de dag van de onafhankelijkheid van Congo, verbleven er nog altijd 80.000. Moeten zij vrezen voor openlijke naming and shaming?

‘Dat moeten we vermijden’, zegt Nadia Nsayi, politicologe en auteur van het boek ‘Dochter van de dekolonisatie’. ‘Het helpt niemand vooruit als we iedereen die ooit in Congo was met de vinger wijzen. Het eindresultaat moet zijn dat we beter met elkaar samenleven, niet dat er meer polarisatie komt.’

Lucratief investeringsparadijs

Voor Nsayi moeten we vooral naar de systemen kijken. ‘Voor het koloniaal verleden zijn dat de 3 K’s: de koning (later de staat), de Kerk en het kapitaal.’ Nsayi ziet de staat en de Kerk stappen zetten, maar bij de Belgische bedrijven die actief waren in de voormalige kolonies blijft het stil. ‘Als het ooit tot herstelbetalingen komt, zal het geld van ergens moeten komen. Niet van de belastingbetaler, maar van de bedrijven die veel hebben verdiend in de kolonies. Dat verklaart hun stilte.’

Als het ooit tot herstelbetalingen komt, zal het geld moeten komen van de bedrijven die veel hebben verdiend in de kolonies. Nadia Nsayi Politicologe en auteur van 'Dochter van de dekolonisatie'

Dat in de koloniale economie tonnen rubber, ivoor, mineralen, katoen en palmolie werden ontgonnen en fortuinen werden verdiend, is een zekerheid. Zowel Congo-Vrijstaat van Leopold II (1885–1908) als Belgisch Congo (1908–1960) was een lucratieve parel voor investeerders.

Naar hoe groot de winsten waren, is het gissen. Onderzoeker Frans Buelens gaf in 2007 in zijn werk ‘Congo 1885-1960, een financieel-economische geschiedenis’ een beeld van een netwerk van bedrijven, trusts, holdings en financiële groepen. ‘De winstvoet van de koloniale bedrijven was een van de hoogste ter wereld’, schrijft hij.

Het rendement was uitzonderlijk hoog, in de jaren 20 gemiddeld 15 procent. In de jaren 50 werden pieken tot boven 20 procent gehaald. Tussen 1950 en 1960 werd 40 miljard frank aan dividend uitgekeerd. De hoogste winsten waren voor de mijnbouwsector. ‘De Congolese economie vormde een goudmijn voor investeerders’, schrijft Buelens.

40 miljard frank Tussen 1950 en 1960 werd 40 miljard frank aan dividend uitgekeerd. De hoogste winsten waren voor de mijnbouwsector.

‘Dat klopt’, zegt Stefaan Marysse, hoogleraar emeritus in de politieke en ontwikkelingseconomie aan de Universiteit Antwerpen. ‘Los van de pieken zien we over de hele koloniale periode een rendement tussen 6,25 en 6,50 procent. Dat lijkt niet hoog, maar het betekent dat je om de 13 jaar je kapitaal terugverdient.’

De keerzijde van dat Belgische succesverhaal zijn de verschillende vormen van dwang en dwangarbeid. De Congolezen kregen zweepslagen als ze niet hard genoeg werkten en de vrijheid van de werknemers en de bevolking werd beknot, amusement en reizen werden grotendeels verboden. De Congolezen waren arm en hadden honger. Het bevolkingscijfer stagneerde. Na de Tweede Wereldoorlog stapte België grotendeels af van dat exploitatiebeleid, maar de bijsturingen op het terrein bleven vaak dode letter.

De Generale Maatschappij was de spilholding en met Union Minière (nu Umicore) een van de bekendste koloniale bedrijven. Maar ook Fortis (later overgenomen door BNP Paribas), het scheepvaartbedrijf CMB, Cominière (vandaag Atenor), de katoenproducent Texaf (vandaag nog altijd actief in Kinshasa als vastgoedontwikkelaar) en het plantagebedrijf Sipef zijn bedrijven met koloniale wortels. Ook de namen van enkele bekende investeringsfamilies duiken geregeld op. Forrest, Lambert, Van Thillo, Lippens, Nagelmackers,…

Maar de huidige CEO’s en aandeelhouders hebben zelden nog een link met het koloniale verleden. Waar zijn de fortuinen uit de kolonies vandaag - als ze nog bestaan? Het is een uiterst moeilijke kwestie. De Vriendt wil ‘niet vooruitlopen’, maar onderstreept dat de commissie dat onderwerp grondig zal aanpakken. ‘De rol van de ‘haute finance’ blijft tot op vandaag onderbelicht.’

‘De koloniale geschiedenis was een plundereconomie waarover we te weinig weten’, zegt ook Nsayi. ‘Transparantie is nodig. Het zal ons helpen om de economische relaties op een gelijkwaardige manier te organiseren. Met waardige lonen en eerlijke belastingen. Maar de kans is reëel dat de commissie daarop blokkeert.’

Toegangspoort Antwerpen

Parallel met het initiatief in de Kamer schieten dekoloniseringsinitiatieven uit de grond. In de academische wereld loopt een debat over de koloniale roots van de universiteiten en de kolonialiteit van het onderwijs. Ook in de ontwikkelingssamenwerking is een proces aan de gang en steden en gemeenten worden zich almaar bewuster van de problematiek. ‘Al ligt in Antwerpen nog veel werk op de plank’, zegt Nsayi. ‘Voor de Wereldtentoonstelling in 1885 en voor een tweede expo in 1894 werden Congolezen naar Antwerpen gevoerd om als dieren tentoongesteld te worden. Sommigen van hen stierven.’