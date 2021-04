Naar vervaldatum voor regeringsonderhandelingen

Wat uit de brede bevraging komt, zal worden meegenomen in het parlementaire debat over nieuwe stappen in de staatshervorming. Op basis daarvan zal een definitieve lijst van grondwetsartikelen worden vastgelegd die voor herziening vatbaar worden verklaard.

Deblokkeringsmechanisme

Zo'n deblokkeringsmechanisme is een prioriteit voor CD&V, zegt voorzitter Joachim Coens in een persbericht. 'Wat we al vele jaren zien, is dat het voor partijen nu veel te gemakkelijk is om die regeringsonderhandelingen te laten aanslepen. Omdat het keer op keer veel te lang duurt om een regering te vormen stonden we erop dat er in de volgende legislatuur een deblokkeringsmechanisme komt.’