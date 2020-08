Naar voetbal, concert of congres gaan weer mogelijk

De professionele eventsector krijgt vanaf 1 september zijn lang verhoopte doorstart na de maandenlange standstill door de coronacrisis. De cultuursector vindt de versoepelingen niet ver genoeg gaan.

Het aantal toegestane aanwezigen in theaters, concertzalen, sporthallen en andere indooractiviteiten verdubbelt tot 200, voor outdooractiviteiten tot 400.

In sommige gevallen kan nog meer, zei premier Sophie Wilmès (MR) donderdag na de Nationale Veiligheidsraad. Professionele organisatoren kunnen een uitzondering vragen. De voorwaarde is dat het gaat om ‘permanente infrastructuur met zittend publiek - dus geen festivals’. Denk aan voetbalstadions, expohallen of cultuur- en concertzalen.

Hoeveel mensen zij precies mogen toelaten, wordt geval per geval bekeken, laat de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) weten.

De cultuursector kwam voorbije week met het voorstel om tot 60 procent van de normale capaciteit toe te laten. Het profvoetbal liet computermodellen van het softwarebedrijf SAS los op de stadions. Die zouden veilig gevuld kunnen worden met ongeveer 20 procent van de capaciteit. Club Brugge liet al weten zijn abonnees via een loterij en in bubbels op zijn thuismatchen toe te laten.

‘We gaan er geen percentage op plakken. Alles hangt af van wat mogelijk is in de veiligheidsdraaiboeken die zijn uitgewerkt. Afhankelijk van de locatie kan 80 procent misschien veilig zijn en 60 procent onveilig’, aldus het kabinet-Jambon.

In de praktijk komt er een copypaste van het systeem dat in juni was opgezet, maar door een heropflakkering van het virus in juli on hold moest worden gezet. Organisatoren moeten hun voorstellen voor grotere events indienen bij het eventloket in hun gemeente. Daarop volgt een check via de eventmatrix, een waslijst parameters die bepalen of een event coronaproof is. Finaal hakken de burgemeesters, de Vlaamse ministers Jan Jambon (N-VA), Zuhal Demir (N-VA) of Ben Weyts (N-VA) en een expert-viroloog de knoop door.

De profvoetbalclubs laten weten dat ze met de richtlijnen een optimale capaciteit zullen bepalen voor matchen met publiek. ‘We geloven dat controle van de pandemie kan samengaan met aandacht voor de terugkeer van de fans en de financiële situatie van de clubs.’

In de eventsector zijn er positieve geluiden. ‘Het is goed dat meer op maat kan worden gewerkt. Een cultuurcentrum met 400 zitjes is iets anders dan Brussels Expo met 2.000 zitjes’, zegt Stijn Snaet van de Corona Taskforce van de eventsector.

Toch is vooral kritiek te horen. ‘Duurzaam noch werkbaar’, zegt Tom Kestens van de Crisiscel Cultuur, die de gesubsidieerde en ongesub- sidieerde sector vertegenwoordigt. ‘Werken met een maximum is absurd.’