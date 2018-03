NationBuilder, de digitale draaischijf van Trump, Macron en Groen

Partijen beslechten verkiezingen met digitale tools, leert de zaak rond Facebook en Cambridge Analytica. Ook Vlaamse partijen wapenen zich.

‘Groen maakt gebruik van het platform NationBuilder voor de organisatie van zijn databank en website.’ Wie zich op de website van Groen door het privacybeleid van de partij worstelt, stoot op die zin. Het lijkt niet meer dan een techniciteit over de digitale infrastructuur van de partij. Maar er schuilt een hoop politieke strategie achter.

NationBuilder is een invloedrijk stukje Amerikaanse software, waar wereldwijd al verschillende politieke campagnes een beroep op deden in hun gooi naar de macht. Ook de presidenten Emmanuel Macron en Donald Trump, de beide brexitkampen en de Londense burgemeester Sadiq Khan gebruikten het.

In de moderne wereld heb je complexe technologieën nodig om verkiezingen te winnen. Toni Cowan-Brown verantwoordelijke europese markt bij nationbuilder

NationBuilder heeft de ambitie politieke partijen, die via verschillende wegen contact zoeken met kiezers, gestructureerder te laten werken. Zo kunnen ze de relatie met elke mogelijke kiezer of sympathisant beter onderhouden. ‘De John Smith die gisteren een gift deed, is misschien wel dezelfde John Smith die twee jaar geleden een petitie ondertekende’, illustreert Toni Cowan-Brown, bij NationBuilder verantwoordelijk voor de Europese markt. Partijen hebben nu al te vaak een versnipperde werking, waardoor het ze ontgaat dat ze eerder al contact hadden met die John Smith. ‘De persoon achter de sociale media is zelden dezelfde als de persoon die de financiën beheert.’

Sloop die muren en het is gemakkelijker om potentiële kiezers te mobiliseren, zo is de redenering. Cowan-Brown vergelijkt politieke mobilisatie van mensen met het beklimmen van een ladder. ‘Je moet met de laagste trede beginnen.’

Bij iemand die al eens een petitie over een thema ondertekende, is het waarschijnlijker dat hij naar een evenement over hetzelfde thema komt. Net daarom is het cruciaal elk contactpunt minutieus in kaart te brengen. Contact met kiezers moet je altijd bekijken vanuit eerdere interactie’, stelt Cowan-Brown. Het is een techniek die Uber goed beheerst. De mobiliteitsgigant transformeerde fervente klanten in vocale sympathisanten als de app in een stad door autoriteiten verboden werd.

Helikopterzicht

De software van NationBuilder wil politieke campagnes dat helikopterzicht geven. Het volledige pakket beslaat vier onderdelen van het partijbeheer. Zo krijgen partijen tools om gegevens te verzamelen van iedereen die ermee in contact komt. Ook voor het beheer van de partij- of campagnesite zijn er instrumenten, net zoals voor de communicatie (via mail, sociale media of sms) en de fondsenwerving. NationBuilder klopt zich op de borst dat al die tools met elkaar ‘praten’. ‘De partijen hebben al die elementen vaak al, wij brengen ze samen op één enkel platform.’

De software is een digitale draaischijf die het contact tussen partij en kiezer continu moet onderhouden. NationBuilder claimt dat politieke partijen vorig jaar via het platform 11,2 miljoen ‘individuele contacten’ uitbouwden. De partijen haalden ook 690 miljoen dollar op en verstuurden anderhalf miljard mails.

In ons land gebruikt Groen de tool als online trechter om vrijwilligers te werven. ‘We zien NationBuilder als een gebruiksvriendelijk instrument om een beweging van onderuit op te bouwen’, zegt woordvoerder Jonas Dutordoir. Groen wist met hulp van het platform 800 vrijwilligers aan te trekken. Die toonden online interesse, waarna de partij met de software een opvolging op maat kon regelen. NationBuilder ondersteunt Groen ook bij het opzetten van de nationale site en 230 lokale sites. Ook bij de lokale sites van de PVDA duikt NationBuilder op.

De zaak rond Facebook en het bigdatabedrijf Cambridge Analytica doet vragen rijzen over zulke gesofisticeerde digitale tools. Maar Cowan-Brown maakt zich geen zorgen. NationBuilder is volledig in lijn met de Europese databeschermingsregels (GDPR), claimt ze. Die maatregelen, die het eigenaarschap over persoonsgegevens bij de gebruiker leggen, gaan in mei van kracht. ‘We stelden drie jaar geleden al een document op met richtlijnen hoe je toestemming van gebruikers moet verzamelen bij dataverzameling’, zegt Cowan-Brown. Ook Groen onderstreept dat het alle data conform GDPR verwerkt. ‘We zijn daar 100 procent transparant over’, zegt Dutordoir.

Politieke outsider

Het is koffiedik kijken of NationBuilder verkiezingen beslecht. De lijst succesvolle klanten - Trump, Macron, Khan, de ‘leave’-campagne - suggereert van wel. Cowan-Brown countert. ‘In de moderne wereld heb je complexe technologieën nodig om verkiezingen te winnen. Wij zijn maar een klein deel van die wereld.’ Het valt wel op dat NationBuilder vaak aan de kant van de politieke ‘outsider’ staat. Het koketteert daar ook graag mee.

Het Californische bedrijf, geleid door de mensenrechtenactiviste Lea Endres, ontstond niet toevallig in 2009. De Democratische presidentskandidaat Barack Obama had net laten zien wat een ‘outsider’ met een digitaal gestuurde campagne kon bereiken.