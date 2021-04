Nationale Bank ingeschakeld voor snelle betaling mondmaskers

De federale regering heeft vorig jaar een beroep gedaan op de Nationale Bank om de broodnodige Chinese mondmaskers sneller in handen te krijgen.

'Het was alle hens aan dek toen de federale overheid in volle crisistijd mondmaskers in het buitenland moest aankopen en de internationale betalingen in sneltempo moesten worden uitgevoerd.' Dat zegt gouverneur Pierre Wunsch in het ondernemingsverslag van de Nationale Bank.

Het beroep van de federale regering op de Nationale Bank is opmerkelijk. De Nationale Bank voert in principe geen detailbetalingen in vreemde valuta meer uit voor rekening van de staat, omdat dat niet tot haar kernactiviteiten behoort. Die taak is in 2019 overgedragen aan Bpost.

Urgentie

Maar wegens de uitzonderlijke omstandigheden van de covidcrisis en de urgentie van de betalingen deed de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een beroep op de Nationale Bank. De operatie gebeurde in twee stappen. Eerst werd de betaling in dollars uitgevoerd voor rekening van de FOD Volksgezondheid. Daarna factureerde de Nationale Bank de tegenwaarde in euro aan de overheidsdienst.