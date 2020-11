Nationale Bank toont nog eens hoe slecht België migratie aanpakt

Wint België economisch bij migratie? Dat moest blijken uit een langverwachte studie van de Nationale Bank, waar de N-VA, toen nog in de regering, in 2018 erg op aandrong. De uitkomst van de studie is vooral dat nog eens opvalt hoe slecht ons land slaagt in de economische integratie van nieuwkomers.

Niet zonder trots presenteert de Nationale Bank (NBB) haar studie over de economische impact van migratie naar ons land. Een primeur voor ons land en werk dat ook in het buitenland nog niet veel is gebeurd, luidt het. De NBB-studiedienst liet zich bijstaan door een keur van Belgische economen.

Grote nieuwe inzichten vallen niet meteen te rapen. Wel interessant is het rekenwerk - op basis van toegang tot de datagoudmijn kruispuntbank voor sociale zekerheid - over de nettobijdrage van migranten aan de publieke financiën. Het gaat om het verschil tussen wat ze bijdragen aan de schatkist - belastingen en sociale bijdragen - en wat ze eruit halen aan pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, gezondheidszorg en allerhande uitkeringen.

Migranten van de eerste generatie (geboren buiten België) droegen in 2016 minder bij dan Belgen (geboren in België met twee Belgische ouders) - vooral omdat ze veel minder aan de slag zijn dan Belgen. Tweedegeneratiemigranten (geboren in België met minstens één buitenlandse ouder) dragen meer bij dan Belgen, vooral omdat ze jonger zijn (onder de 20).

Netto-ontvanger

Zonder opdeling naar leeftijd en professionele status is de eerste generatie migranten netto-ontvanger (1.905 euro per hoofd per jaar) en is de tweede generatie nettobetaler (784 euro), net als Belgen (296 euro). Op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) blijven Belgen wel de grootste nettobetaler (10.571), voor tweede generatie migranten (5.739) en eerste generatie (1.303).

De grootste netto-ontvangers zijn mensen van buiten de EU. De eerste generatie en mensen die pas in de voorbije vijf jaar naar hier zijn gekomen kostten ons in 2016 respectievelijk 2.000 en 2.500 euro. Daarbij is opvallend hoe slecht het gesteld is met hun activering. Van de eerste generatie migranten van buiten de EU werkt 46 procent. Bij niet-EU-onderdanen die in de voorbije vijf jaar arriveerden, is dat zelfs een dramatische 31 procent. Die conclusie is een rode draad door de studie. België activeert zijn migranten slecht en doet daar al jaren heel weinig aan.

31% Tewerkstellingsgraad non-eu-migranten Minder dan een derde van de migranten die van buiten de EU komen en hoogstens vijf jaar in ons land zijn, is aan de slag.

De Nationale Bank berekent - weliswaar alleen voor de migratie van de voorbije vijf jaar - een positieve impact van 3,5 procent op het bruto binnenlands product (bbp). Dat geldt zowel voor migranten van binnen de EU (2 procent) als daarbuiten (1,5 procent). Het gunstig effect in bbp per hoofd van de bevolking is 0,7 procent.

Nog interessant is dat de studie een belangrijk argument tegen migratie ontkracht. De migratie zet geen neerwaartse druk op lonen, werkgelegenheid of welvaart van autochtone Belgen. Het zijn vooral de migranten die hier al langer zijn die net de dupe worden van verdringing door nieuwkomers.

Belangrijk nog is dat de studie over de periode 2009-2016 gaat. Dat laatste is cruciaal omdat het ook de imperfectie blootlegt. De impact van de grote asielcrisis in 2015 - van toen tot nu waren er ruim 145.000 aanvragen voor vluchtelingenstatus en 61.500 officiële erkenningen (nog exclusief volgmigratie zoals gezinshereniging) - zit nog niet in de cijfers. De inzet van de politieke clash over migratie de voorbije jaren was vooral de asiel- en migratieflux van buiten de EU.

Grote regionale verschillen De studie van de Nationale Bank toont ook hoe anders de Belgische bevolking er door decennia van migratie per gewest is gaan uitzien. Bijna 72 procent van de Brusselaars heeft migratieroots, van wie zes op de tien eerste generatie is en dus nog in het buitenland geboren. Vlaanderen is daar bijna het spiegelbeeld van, met 78 procent autochtonen (geboren in België uit twee Belgische ouders).

De grootste conclusie van de studie is de olifant in de kamer van de Belgische migratie. Gouverneur Pierre Wunsch: 'Het toont nog eens goed wat we al weten. België is 20 jaar een van de slechtste leerlingen van de Europese klas in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt, met vooral een gigantische kloof in werkgelegenheidsgraad tussen Belgen en eerstegeneratiemigranten van buiten de EU. Ook met de tweede generatie blijft de kloof serieus.'

Het toont nog eens goed wat we al weten. België is 20 jaar een van de slechtste leerlingen van de Europese klas in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt, met vooral een gigantische kloof in de werkgelegenheidsgraad tussen Belgen en eerstegeneratiemigranten van buiten de EU. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

Een factor die de extreem lage tewerkstellingsgraad mee kan verklaren is dat België relatief meer lager geschoolde migranten aantrekt dan de rest van Europa. Een deel van de verklaring is mogelijk het omvangrijke migratiekanaal familiehereniging - mensen die hier bij migranten komen wonen. Gezinsherenigers en vluchtelingen werken veel minder vaak dan arbeidsmigranten - het verschil bedraagt tot 30 procentpunt.

De Nationale Bank geeft ook redenen waarom het niet verbetert: het Belgisch onderwijs is te gesegregeerd, discriminatie en een rigide arbeidsmarkt met sterke vakbonden die vooral insiders beschermt.