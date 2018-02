Nationale Bank zet honderden werknemers betaald thuis

Werknemers van de Nationale Bank die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, kunnen tussen mei 2018 en eind 2020 vervroegd stoppen met werken.

Ze krijgen de kans thuis te blijven met het behoud van 45 tot 60 procent van hun brutoloon.

Een groep van 85 medewerkers (voltijdse equivalenten) die in de periode 2018-2021 met pensioen kunnen, verlaat de Nationale Bank in 2018. Ze zijn gemiddeld 60 jaar oud en gemiddeld iets meer dan twee jaar van hun wettelijk pensioen verwijderd. Bovendien hebben nog eens enkele tientallen medewerkers die nu al in aanmerking komen, laten weten dat ze in 2019 of 2020 van het aanbod gebruik willen maken.

400 vervroegd pensioen Bijna 400 medewerkers krijgen de kans om hun activiteit vervroegd stop te zetten.

Daarbovenop komen nog de medewerkers die met pensioen kunnen gaan in 2022 en 2023. Zij moeten in 2019 of 2020 meedelen of ze vertrekken en uiterlijk eind 2020 opstappen. ‘We verwachten bij de tweede en derde golf een veel beperktere interesse’, zegt de Nationale Bank.

De bank zei bij de aankondiging van de uitstapregeling, in juli 2017, dat ze een honderdtal vertrekkers verwachtte. Nu al is het nagenoeg zeker dat dat aantal veel groter zal zijn. Bijna 400 medewerkers krijgen de kans om hun activiteit stop te zetten.

Omstreden

De uitstapregeling van de Nationale Bank is omstreden. De instelling heeft de jongste jaren herhaaldelijk gezegd dat de Belgen langer moeten werken. Ook de federale regering vindt dat. Daarom besliste ze om vanaf 2018 boetes op te leggen aan bedrijven die oudere personen betalen om thuis te blijven. De Nationale Bank betaalt die bijdrage.

Er zijn geen boetes verschuldigd als de vrijstelling van prestaties dateert van voor 28 september 2017. Eerder hebben ING en Electrabel oudere medewerkers de kans gegeven om thuis te blijven met het behoud van een deel van het loon.

De Nationale Bank zegt dat ze met de uitstapregeling inspeelt op haar transformatie naar een kennisbedrijf. Ze sluit eind 2018 haar twee laatste regionale vestigingen, in Kortrijk en Luik. De drukkerij gaat dicht in 2020. Het gevolg is dat de Nationale Bank te veel laaggeschoolden heeft met een uitvoerende functie, zoals medewerkers van de drukkerij.

Voorts streeft de instelling naar een meer evenwichtige leeftijdspiramide. Meer dan 80 procent van de medewerkers (zonder kaderpersoneel) is ouder dan 50 jaar. De Nationale Bank heeft bijna 2.000 medewerkers.