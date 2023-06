Nederland koopt FN-wapens in return voor bouw fregatten

In de marge van het bezoek van het Nederlandse koninklijke echtpaar aan Antwerpen vorige week donderdag hebben minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en haar Nederlandse collega Kajsa Ollongren een protocolakkoord ondertekend voor de bouw van vier nieuwe fregatten. Twee daarvan zijn voor de Belgische marine.

De fregatten gaan meer kosten dan eerst gepland, omdat ze beter bewapend worden. Aan de twee fregatten voor de Belgische marine hangt een prijskaartje van 2 miljard euro, terwijl eerder in een bedrag van 1,2 miljard euro was voorzien.

De MAG (Mitrailleuse d'Appui General) is een machinegeweer dat kan worden ingezet tegen grond- en luchtdoelen. Het kan doel treffen op een afstand van 800 tot 1.200 meter en kan 700 tot 750 schoten per minuut afvuren. Vaak wordt de MAG gebruikt als boordwapen van verschillende voer-, vaar- of vliegtuigen.