Negentien gemeenten kandidaat voor detentiehuis

Eind 2020 stuurde de minister van Justitie een brief naar de gouverneurs met het verzoek om, in overleg met de burgemeesters, locaties te zoeken voor de detentiehuizen. 'Alle gouverneurs hebben gereageerd. Zij hebben de informatie doorgestuurd naar de verschillende burgemeesters om te zien of er gebouwen beschikbaar zijn om de detentiecentra in te huisvesten. Bovendien hebben ook contacten met de Regie der Gebouwen en de analyse van hun portefeuille reële mogelijkheden aan het licht gebracht. Wij staan voorts in contact met Fedasil om na te gaan of er nog andere opties zijn', aldus de minister.