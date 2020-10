‘Nekschot’ voor Syriëstrijders zet kwaad bloed bij parlementsleden

Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) liet zich dinsdag ontvallen dat terugkerende Syriëstrijders een ‘nekschot’ moeten krijgen. Dat zei hij in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement.

Volgens De Reuse zijn Syriëstrijders en hun kinderen niet meer welkom in ons land. De terugkeer van Syriëstrijders is wel vaker het onderwerp van debat, maar de uitspraak van de Vlaams Belanger zette kwaad bij alle andere partijen.

Het incident deed zich voor bij een vraag van N-VA-parlementslid Nadia Sminate aan minister van Welzijn Wouter Beke over de hulpverleningstrajecten voor kinderen van teruggekeerde Syriëstrijders. ‘Ongepast’, reageerde Sminate nog tijdens de commissie. Ook op Twitter was de verontwaardiging groot.

Barbaars

‘Van nieuwkomers eisen we dat ze onze waarden naleven. Politici moeten die minstens uitdragen. Dat doe je niet met uitspraken als 'nekschot' die insinueren dat we mensen - zelfs criminelen - best afmaken’, zegt Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz.