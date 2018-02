Nervositeit in regering-Michel over laatste benoemingspuzzel

Tal van mandaten moeten de komende weken worden verdeeld tussen de regeringspartijen.

‘Hoe sneller het geregeld is, hoe liever’, klinkt het in regeringskringen over de benoemingen die op til zijn. Echt onderhandeld is er nog niet, maar de nervositeit in de regering stijgt wel.

De belangrijkste post die België moet invullen is die van de vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. Die post is al sinds januari vacant, maar voorlopig slaagt premier Charles Michel (MR) er niet in tot een akkoord te komen. ‘De N-VA en de MR houden elkaar in een houdgreep’, zegt een goedgeplaatste bron.

De N-VA meent dat ze er recht op heeft, omdat ze vindt dat ze een inhaalbeweging moet maken. Veel internationale posten zitten nu bij de traditionele partijen en de N-VA wil een graantje meepikken.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft naar verluidt interesse. Maar de vraag is of zijn partij hem zal laten gaan, want hij moet eerst nog stemmen opleveren bij de volgende verkiezingen. Ook Philippe Muyters (N-VA) beschikt als gewezen Vlaams minister van Financiën over het juiste profiel.

Maar Michel denkt naar verluidt eerder aan een Franstalige kandidaat voor die prestigieuze functie. Hij wil niet het verwijt krijgen dat hij te veel Vlamingen op internationale posten zet. Hij zou zelf een goede kandidaat hebben, maar het is niet duidelijk over wie het gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gaat nog altijd over de tongen, maar de vraag is of hij dat zelf wil. Hij wil graag Brussels minister-president worden in 2019.

Omdat de MR en de N-VA er voorlopig niet uit geraken, worden intussen al lijstjes gemaakt om de puzzel te vergroten. Het bredere plaatje wordt al getekend, omdat op die manier iedereen tevredengesteld kan worden. Er is nog niet over onderhandeld, maar er circuleren wel scenario’s. Als de post bij de Europese Investeringsbank naar de MR zou gaan, zou de N-VA het vicegouverneurschap van de Nationale Bank kunnen krijgen.

Op 1 januari 2019 wordt Pierre Wunsch – met MR-etiket - gouverneur van de Nationale Bank in opvolging van Jan Smets. En dan zou Tom Dechaene, met N-VA-etiket, in principe vicegouverneur kunnen worden.

Maar de vraag is of dat voldoende is voor de N-VA. ‘Je kan niet hetzelfde gewicht geven aan beide posten’, klinkt het in N-VA-kringen. Lees: we gaan ons niet laten afschepen met de post van een vicegouverneur van de Nationale Bank en de prestigieuze functie bij de Europese Investeringsbank laten schieten.

Bovendien is Tom Dechaene niet de enige kandidaat om Wunsch op te volgen. Ook Tim Hermans - met Open VLD-etiket - en Marcia De Wachter - met een CD&Vstempel - zouden in principe promotie kunnen maken. Al is in de wandelgangen te horen dat Marcia De Wachter de fakkel zou willen doorgeven aan een andere CD&V-vrouw.

Bpost

Daarnaast moet in de komende maanden nog een reeks benoemingen gebeuren. Die komen mogelijk in de puzzel terecht. Het mandaat van Koen Van Loo, de gedelegeerd bestuurder van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij en de voormalige kabinetschef van Reynders, loopt in november af. De kans is reëel dat zijn mandaat verlengd wordt, maar opnieuw valt het niet uit te sluiten dat de N-VA die post gaat claimen.

Behalve naar een invulling van die topjobs, is er ook een zoektocht naar bestuurders. Het meest dringend is de benoeming van drie bestuurders - twee Franstalige en één Nederlandstalige - bij Bpost. Die zouden in principe al moeten zijn aangeduid. Maar ook hier is discussie.

CD&V zou het mandaat van Caroline Ven het liefst verlengd zien, maar de N-VA vindt dat ze recht heeft op die post. Naar verluidt hebben ze een ‘heel goede kandidaat’.

Ook bij de staatsbank Belfius moet na de beursgang een nieuwe raad van bestuur worden samengesteld. Nu zetelen daar alleen onafhankelijke bestuurders. Maar na de gedeeltelijke privatisering moeten zowel onafhankelijke als vertegenwoordigers van de staat worden aangeduid.

In regeringskringen is te horen dat men van die gelegenheid wil gebruikmaken om een aantal vervangingen te doen. Ook al is Belfius daar geen voorstander van, omdat de raad van bestuur goed werkt.

Wat Michel ook nog altijd op het bord kan gooien zijn de benoemingen van de voorzitters van de federale overheidsdiensten. Dat gebeurt in principe via een selectieprocedure. Maar vaak worden die posten toch verdeeld onder de partijen die op dat moment aan de macht zijn.