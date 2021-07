'Neutrale zone' alleen nog voor hongerstakers

Alleen wie deelnam aan de hongerstaking kan vanaf maandag naar de 'neutrale zone' in Brussel. Het kantoor kwam er om hongerstakers, die de Begijnhofkerk en lokalen in de VUB en ULB bezetten, informatie te geven over hun dossier en een verblijfsaanvraag in te dienen.

Valse hoop

'Het gerucht deed ook de ronde dat op deze plek een collectieve regularisatieronde zou komen. Dat is niet het geval. Wie een regularisatie wil aanvragen, moet dat via de geëigende procedures doen: een aanvraag voor humanitaire regularisatie wordt in de eigen gemeente ingediend. De dossiers van personen die naar de neutrale zone komen of een afspraak hebben, zullen niet anders behandeld worden', aldus Mahdi in een persbericht.