Ngo's dagvaarden Belgische staat wegens gebrek aan opvang voor asielzoekers

Na enkele weken voerde de staat een systeem in waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om asiel aan te vragen. Dat systeem loopt volgens de ngo's niet naar behoren. Zo is het formulier zelf enkel in het Frans en het Nederlands beschikbaar, ook al werden aparte vertalingen voorzien, en is het niet toegankelijk met een buitenlandse mobiele telefoon of computer, klinkt het. Als de Dienst Vreemdelingenzaken hen uitnodigt om hun asielaanvraag te registreren, kunnen ze opvang krijgen. Dat duurt soms weken. Veel asielzoekers staan daardoor op straat. Volgens de ngo's wachten honderden asielzoekers, onder wie veel gezinnen met kinderen, op een afspraak en onderdak.