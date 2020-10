Niemand durft aan de noodrem te trekken

Strengere regels in de sport- en cultuursector moeten ervoor zorgen dat nergens nog grote groepen mensen samen komen. De hoop is dat het aanpakken van superspreaders zal volstaan om de stijgende curves te doen buigen. De vraag blijft of het minstens in de provincie Luik geen tijd wordt om aan de noodrem te trekken.

Een nieuwe lockdown komt er niet, maar voor veel mensen moet het na het horen van de nieuwe maatregelen die de federale en regionale topministers op het Overlegcomité hebben genomen toch even slikken zijn geweest. De cafés en de restaurants zijn al dicht, het aantal knuffelcontacten buiten de eigen bubbel is beperkt tot één persoon en er is een avondklok van kracht. Door de verstrengingen die vrijdag werden aangekondigd is ook het bijwonen van sportwedstrijden of het zelf spelen van een match onmogelijk geworden. Ook veel voorstellingen in de cultuursector zullen worden geannuleerd. ‘Deze maatregelen zijn niet te onderschatten’, zei premier Alexander De Croo vrijdagochtend op een persconferentie.

Het aantal besmettingen blijft zodanig snel stijgen dat verdere verstrengingen onvermijdelijk waren geworden. De voorbije week werd het coronavirus dagelijks bij gemiddeld bijna 10.500 mensen vastgesteld, wat een stijging is van 69 procent tegenover de week daarvoor. Nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht waarschuwde vrijdag dat we op korte termijn evolueren naar een onhoudbaar aantal van 20.000 besmettingen per dag. ‘Ruim een op de honderd Belgen is momenteel besmettelijk', stelde hij.

'Komende week cruciaal'

In de ziekenhuizen, die sneller dan gedacht hun gewone activiteiten moeten afbouwen om plaats te maken voor coronapatiënten, blijft de situatie snel verslechteren. Er liggen nu 3.649 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 573 op intensieve zorgen. Die cijfers verdubbelen nu om de negen dagen, waardoor er grote bezorgdheid is dat de ziekenhuizen de toestroom aan patiënten binnenkort niet meer zullen aankunnen. ‘De komende week wordt cruciaal om onze ziekenhuiscapaciteit te kunnen vrijwaren’, zei Van Gucht. Als dat niet lukt, zullen patiënten moeten worden geweigerd waardoor ze bij gebrek aan de juiste hulp dreigen te overlijden.

De vraag is of de nieuwe maatregelen zullen volstaan om de stijgende curves om te buigen. Omdat het virus enige tijd nodig heeft om zich te manifesteren in een besmette persoon, geeft het aantal positieve coronatests enkel inzicht in het verleden. Pas in de loop van volgende week zal het effect van de sluiting van de horeca en de afbouw van het aantal sociale contacten doorsijpelen in de tests. Voor een effect op het aantal ziekenhuisopnames is het dan nog eens een week wachten. Beter safe than sorry, is de redenering van veel virologen, die daarom voor een lockdown pleiten.

Economie en psychologisch welzijn

Voor de overheid is een nieuwe lockdown vooralsnog geen optie. Naast ervoor zorgen dat de ziekenhuizen het hoofd boven water kunnen houden is het openhouden van bedrijven en scholen en het waken over het psychologisch welzijn van de bevolking prioriteit voor de regering-De Croo. In een situatie van een lockdown, waarbij enkel het meest essentiële open blijft, komen die laatste drie prioriteiten onder druk te staan, met grote maatschappelijke en economische schade als gevolg.

Om het virus toch zo veel mogelijk terug te dringen, kiest de regering-De Croo ervoor om activiteiten te schrappen waarbij veel mensen samenkomen. Gezien de manier waarop het coronavirus zich verspreidt, is dat een verdedigbare aanpak. De inschatting is dat elke besmette persoon momenteel 1,47 anderen besmet. Om de epidemie in te dijken, moet die reproductiewaarde onder de één worden geduwd. Maar die besmettingen lopen zeer ongelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tot 80 procent van de besmettingen veroorzaakt wordt door 10 procent van de gevallen. Dat zijn de zogenaamde superspreaders.

Mogelijk zijn sommigen superspreaders omdat ze meer virus dragen en dus besmettelijker zijn, maar ook de omstandigheden spelen een rol. Op plaatsen waar veel mensen samen komen, kan het virus gemakkelijker worden doorgegeven. Omdat we nog altijd niet goed weten op welke plaatsen dat wel en niet gebeurd, is de veiligste oplossing alle activiteiten waarbij veel volk samenkomt te annuleren. Het is de logica achter de sluiting van de horeca, het stopzetten van amateurcompetities en het reduceren van de voorstellingen in de cultuursector.

Waalse en Brusselse zorgen

Het is echter onzeker of het aanpakken van superspreaders volstaat op het moment dat het virus zich zeer sterk onder de bevolking heeft verspreid. Nog meer dan in Vlaanderen blijven er in Wallonië en in Brussel redenen voor grote ongerustheid. In het zuiden van het land raakten de afgelopen twee weken minstens 1.400 mensen per 100.000 inwoners besmet, wat er bijna dubbel zo veel zijn als in Vlaams-Brabant, de zwaarst getroffen Vlaamse provincie. In Luik werden in die periode zelfs bijna 2.000 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. Dat zijn zowat de hoogste cijfers van Europa en bovendien blijven die cijfers snel stijgen. Het is dan ook in Wallonië, en nog niet zo zeer in Vlaanderen, dat de ziekenhuizen in de problemen komen.

Niet alleen virologen, maar ook sommige Franstalige politici stuurden daarom de voorbije dagen aan op een verdere verstrenging van de avondklok of zelfs een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De Vlaamse partijen wilden niet in zulke lockdown-achtige meegaan, want hun inschatting is de nieuwe maatregelen alvast voor Vlaanderen moeten volstaan om uit de gevarenzone te blijven. ‘Het staat Luik en Henegouwen vrij om extra maatregelen te nemen, zoals Antwerpen dat afgelopen zomer heeft gedaan. En als ik van hen was, zou ik dat ook doen’, klinkt het op een federaal kabinet.

Het probleem is dat in ons land nog steeds niet is vastgelegd wie er wanneer vol aan de noodrem moet trekken. De coronabarometer, waarover intussen een politiek akkoord is maar die nog niet officieel gecommuniceerd werd, voorziet weliswaar in verstrengingen als de epidemie aan kracht wint, maar zegt niets over wanneer een finale noodgreep moet vallen. In Wallonië wordt naar de federale regering gekeken om die noodgreep door te voeren, de federale regering wijst naar de provincies. Niemand durft of wil daardoor de finale beslissing nemen.

Overtijd

De dynamiek waarbij iedereen naar elkaar wijst, leidde er eerder al toe dat de situatie in ons land kon ontsporen. Terwijl al lang duidelijk is dat bijvoorbeeld in Brussel extra maatregelen nodig waren, klonk het vanuit de Brusselse politiek dat het gewest niet mocht worden gestraft omdat Brussel een grootstad is. Konden we ons dat vingerwijzen een maand geleden al niet meer permitteren, dan kan dat op een moment dat het water de ziekenhuizen aan de lippen komt te staan, al helemaal niet.

De hoop is dat de huidige maatregelen volstaan, maar zekerheid kan niemand geven. En dus is het nog bang afwachten wat het effect op de curves zal zijn. Buitenlandse voorbeelden leren dat politici die tijdig voor een drastische oplossing durven te gaan worden beloond. Wie te lang wacht, wordt daarvoor afgestraft. Almaar meer wordt de vraag gesteld of we, in alle geval in de provincie Luik, niet overtijd zijn.