'Niet ceo, maar overheid beslist over beursgang Loterij'

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat het aan de overheid toekomt om te beslissen of de Nationale Loterij naar de beurs gaat.

Topman Jannie Haek wil het Franse voorbeeld volgen. Française des Jeux heeft een succesvolle beursintroductie achter de rug.

‘Laat ons een deel van de Nationale Loterij naar de beurs brengen. De loterij boekt al vier jaar op rij een recordgroei, en we kunnen de Belgische beleggers een mooi dossier aanbieden in tijden waarin het spaarboekje niets opbrengt. Drie jaar geleden werd een zakenbank aangesteld om de financiële, juridische en technische context van zo’n beursgang te onderzoeken', zei Haek vrijdag in De Tijd.

Hij voegde er aan toe dat dit 'een zaak van het management' is. 'We hebben geen mandaat van de politiek nodig. Als de vraag voor een beursgang zou komen, zijn we klaar. Als professionele managers moeten we nadenken over de toekomst van ons bedrijf. Dat doen we dan ook.’

Vicepremier Alexander De Croo reageert koel. 'De CEO kan veel willen, maar wij zijn als overheid eigenaar. Het is aan de eigenaar om te beslissen wat hij doet met het bedrijf', aldus De Croo.

De Croo schuift de kwestie door naar de volgende regering. 'Een regering in lopende zaken doet wat noodzakelijk en hoogdringend is. Een reflectie over de Nationale Loterij is interessant, maar niet hoogdringend.'

'Verontwaardigd'

De uitspraken van de topman van de Nationale Loterij, vallen slecht bij de socialistische vakbond. 'We zijn heel verontwaardigd dat hij dit in de pers aankondigt', zegt Kurt Sissau van ACOD. Het zit de ACOD-militanten dwars dat ze de plannen in de krant moesten lezen. 'Toen Française des Jeux (de Franse loterij, red.) naar de beurs trok, hebben we het voorgelegd op een ondernemingsraad. Toen werd gezegd dat het niet aan de orde was bij de Nationale Loterij.'