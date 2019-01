Niet elk ziekenhuis mag zware beroerte behandelen

Wie een herseninfarct krijgt en een ingreep nodig heeft, kan voortaan nog in 15 ziekenhuizen terecht. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beperkt het aantal om de zorg te verbeteren.

Wie een beroerte krijgt, wordt doorgaans weggebracht met een ziekenwagen. Die vervoert de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar een Koninklijk Besluit, dat op 1 februari wordt gepubliceerd, brengt daar verandering in.

Afhankelijk van de ernst van het herseninfarct zal het mugteam beslissen naar welk ziekenhuis het de patiënt brengt. André Peeters Neuroloog

‘Afhankelijk van de ernst van het herseninfarct zal het mugteam beslissen naar welk ziekenhuis het de patiënt brengt. Zo komt een patiënt die er erg aan toe is meteen terecht in een ziekenhuis gespecialiseerd in beroertezorg’, zegt André Peeters, neuroloog en voorzitter van de Belgian Stroke Council.

Maximaal 15 ziekenhuizen krijgen de erkenning om zwaar getroffen patiënten op te vangen. Het doel is dat die ziekenhuizen expertise opbouwen in trombectomieën, een relatief nieuwe behandeling waarbij een katheter wordt ingebracht in de hersenen om de klonter die de bloedtoevoer naar de hersenen afremt, weg te nemen. Die ingreep gebeurt als een medicijn dat het bloed oplost, in de hoop de klonter te doen verdwijnen, niet volstaat.

Van de 18.000 patiënten die jaarlijks een beroerte krijgen in ons land, hebben 700 à 1.000 nood aan een trombectomie. Wordt die niet snel en juist uitgevoerd, dan loopt de patiënt het risico invalide te worden.

30 % 30 procent van wie een herseninfarct krijgt, overlijdt. De overheid wil dat cijfer terugdringen.

De cijfers spreken voor zich: 30 procent van wie een herseninfarct krijgt, overlijdt. 8 procent houdt er zware beperkingen aan over en nog eens 43 procent, of bijna een op de twee, moet leren leven met kleinere beperkingen zoals spraakstoornissen, een verlamming of een depressie.

Buitenlandse voorbeelden

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil die percentages terugdringen door de gespecialiseerde centra op te zetten. Voorbeelden in het buitenland, onder andere in Nederland, Frankrijk en Duitsland, hebben aangetoond dat een geconcentreerde beroertezorg leidt tot een betere behandeling en revalidatie.

Eerder besliste de overheid al de behandeling van slokdarm- en pancreaskanker te centraliseren. Nu komen daar beroertes bij, die in tegenstelling tot kanker een urgente aanpak vragen. Peeters: ‘We moeten een trombolyse, waarbij de patiënt een bloedoplossend middel krijgt toegediend, binnen 4,5 uur uitvoeren. In een gespecialiseerd ziekenhuis kan dat binnen 20 minuten. Een trombectomie moet binnen 6 uur gebeuren, maar wij mikken op een uur. Want hoe sneller, hoe beter.’