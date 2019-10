Niet fiscus, maar politiek overschat de inkomsten

‘J’en ai marre.’ Wie herinnert zich de noodkreet van Johan Van Overtveldt (N-VA) niet? De toenmalige minister van Financiën slaakte hem in 2016 nadat andermaal gebleken was dat de begroting ontspoord was doordat de fiscale inkomsten aanzienlijk lager uitvielen dan geraamd. En nadat hijzelf daar alweer de zwartepiet voor had gekregen. Vooral dat laatste was Van Overtveldt beu. Niet zijn rekenkunde lag aan de basis van de ontsporing van de begroting, wel de methodiek die gebruikt wordt om de inkomsten te ramen, argumenteerde hij. ‘Daar zit een systemische fout in. Al jaren worden de inkomsten overschat’, klonk het toen.