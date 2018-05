'Niet migratie maar ongelijkheid jaagt mensen naar populisten'

Om de populisten te verslaan, moeten we volgens Groen-Kamerlid Kristof Calvo het ongenoegen in de samenleving wegnemen. 'De oorzaak van dat ongenoegen is sociaaleconomisch.'

‘Donald Trump durft te dromen’, laat Kristof Calvo zich ontvallen. In de keuken van zijn rijwoning in de buurt van het Mechelse station laten we onze kop koffie zakken van verbazing. Een progressief die de lof zingt van de Amerikaanse president Donald Trump, die doorgaans verketterd wordt door de linkerzijde? 'Die muur die hij op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico wil bouwen, komt er nooit. Maar dat heeft hem niet tegengehouden om die droom te formuleren, al is dat voor mij eerder een nachtmerrie. Wij progressieven kunnen er wel iets van leren: ook wij moeten durven te dromen in plaats van ons te beperken tot een beetje minder uitstoot hier en een procentje meerwaardebelasting daar.’

Met ‘Leve politiek’ heeft de 31-jarige Calvo een boek geschreven over zijn politieke dromen. Als ondertitel plakte hij er ‘Tijd voor progressieve onbescheidenheid’ op. ‘De emancipatie van vrouwen, holebi’s en minderheden zijn progressieve realisaties. Net zoals de welvaartsstaat en de verzorgingsstaat. We moeten dat vaker zeggen, in plaats van die verwezenlijkingen te laten kapen door de conservatieven die pas de rechten van vrouwen en holebi’s ontdekken als er moslims in het spel zijn.’ Calvo wil de handschoen opnemen tegen de populisten. ‘Onze ambitie moet niet zijn om gelijk te spelen. Ons doel moet zijn om te winnen: in termen van idealen en van verkiezingsresultaten.’

Overal ter wereld zijn populisten in opmars, met als meest duidelijke symbool de verkiezing van Trump tot president van de VS. Is dat geen teken dat de kiezer linkse recepten niet meer lust?

Kristof Calvo: ‘We moeten niet boos zijn op de kiezers van Trump of op de brexiteers die willen dat het VK de Europese Unie verlaat. Wat gebeurd is, is een verdiende klap in het gezicht van de traditionele partijen. Er is ongenoegen in de samenleving en dat werd veel te lang genegeerd. De populisten hebben de verdienste dat ze dat ongenoegen een stem hebben gegeven. Maar ze lossen de problemen niet op, ze maken ze zelfs erger. Kijk naar de onrechtvaardige belastinghervorming van Trump, die vooral de rijken bevoordeelt. De progressieven moet de ambitie hebben dat ongenoegen wél weg te werken. Het is de enige manier de populisten te verslaan.’

Velen wijzen als oorzaak voor het ongenoegen naar de vluchtelingencrisis. Ziet u dat ook zo?

De Bart De Wever van 2009 is samen met zijn kilo’s veel van zijn waarden verloren. kristof calvo Kamerfractieleider Groen

Calvo: ‘Neen, het maatschappelijk ongenoegen over migratie is volgens mij eerder een symptoom. De oorzaak zit elders en is volgens mij sociaaleconomisch. De boosdoener is de grote ongelijkheid in onze samenleving. De bankencrisis van 2008 was het kantelmoment. Nooit eerder was zo duidelijk: je krijgt niet wat je verdient. 2008 was de begrafenis van de American dream, de idee dat zelfs als je arm wordt geworden, je heel rijk kunt worden. Willen we het ongenoegen wegwerken, dan moeten we iets doen aan de ongelijkheid.’

Die ongelijkheid is veel minder groot in België dan in de VS. Is uw analyse wel op ons land van toepassing?

Calvo: ‘De inkomensgelijkheid is in ons land veel kleiner dan in de VS. Maar ook bij ons is de vermogensongelijkheid groot. En er is de angst om van de ladder te vallen. Een fenomeen als de digitalisering, waar uiteraard ook veel voordelen aan verbonden zijn, maakt het aantal potentiële verliezers groter. Bij zo’n onzekerheid wordt elke nieuwkomer gezien als een concurrent. En partijen als de N-VA cultiveren die concurrentie. Ze zeggen dat we moeten kiezen tussen open grenzen en de sociale zekerheid. Dat klinkt misschien goed, maar het klopt niet. Het gevaar voor de sociale zekerheid komt helemaal niet uit Syrië. Het gevaar komt van de N-VA zelf en van de huidige regering. En zo wordt het draagvlak voor het populisme verder vergroot.’

Zo minimaliseert u toch het belang dat veel mensen aan onze identiteit en bijhorende waarden hechten? Zie maar hoe fel gereageerd werd toen de partij Islam ervoor pleitte mannen en vrouwen te scheiden op bus.

Calvo: ‘Zulke kwesties worden te veel uitvergroot. Ik ben ook heel gehecht aan onze way of life. Ik vind zelfs dat we die nadrukkelijker moeten uitdragen, bijvoorbeeld door onze basiswaarden vooraan in de grondwet in te schrijven en door burgerschap een centrale plek te geven in het onderwijs. En iedereen die onze basiswaarden ondermijnt, zal ik een kordaat antwoord geven. Maar ik weiger het debat te herleiden tot het minipartijtje Islam. Ik geloof dat mensen met een verschillende achtergrond in ons land kunnen samenleven.'

'Tussen soumission - blijkbaar praten de Vlaams-nationalisten nu ook Frans - en alles bij het oude laten ligt een zee van ruimte om met elkaar in dialoog te gaan en naar oplossingen te zoeken.’

U bent in uw boek erg streng voor de N-VA, dat u een Vlaams Belang light noemt. Waarom?

Calvo: ‘Ik ben vooral streng omdat ik teleurgesteld ben. De N-VA is volledig van koers veranderd. De Bart De Wever van 2009 is samen met zijn kilo’s veel van zijn waarden verloren. Als ik me meteen uitspreek tegen het Spaanse politiegeweld in Catalonië, ga ik voor hen niet ver genoeg. Maar als het over de Palestijnen gaat, duurt het bij hen een hele tijd voor ze reageren. Dat is toch hypocriet? Kijk ook naar het dossier van de Soedanese vluchtelingen. Samenwerken met het regime van Omar al-Bashir, een van de ergste dictators ter wereld, staat haaks op onze normen en waarden. Maar ze doen het wel. Conservatieven zijn vaak slechte ambassadeurs van onze manier van leven.'

Dat is nog iets anders dan zeggen dat N-VA een Vlaams Belang light is geworden.

Calvo: ‘Ik citeer Luc Sevenhans (die van Vlaams Belang naar N-VA overliep, schepen in Brasschaat was, en eind dit jaar ontgoocheld de politiek verlaat, red.). Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft ook toegegeven dat dat ranzig kantje noodzakelijk was om de extreemrechtse kiezer te verleiden.’

(Lees verder onder de foto)

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Hoe wilt u dat ongenoegen eigenlijk wegnemen? Pleiten voor het verkleinen van de ongelijkheid is één ding, oplossingen daarvoor formuleren iets anders.

Calvo: 'Ik probeer in mijn boek een aantal grote dromen en idealen naar voren te schuiven die een vergezicht kunnen bieden, zoals een basisinkomen. Onze sociale zekerheid en onze fiscaliteit zijn nu een product van klassiek links en klassiek rechts. Ze vinden elkaar in wantrouwen. Klassiek links gaat ervan uit dat als je ondernemers vrijheid geeft, ze gaan frauderen. Klassiek rechts veronderstelt dat als je werknemers vrijheid geeft, ze thuis op de zetel blijven liggen of dat ze zich een stuk in hun kraag gaan drinken. Ik wil die coalitie van wantrouwen in ruilen voor een van vertrouwen en het invoeren van een basisinkomen kan daarbij helpen.’

De kostprijs van een basisinkomen loopt in de miljarden. Wie gaat dat betalen?

Haalbaarheid is belangrijk, maar laten we de volgorde niet omdraaien. Eerst het idee, dan de haalbaarheid. kristof calvo Kamerfractieleider Groen

Calvo: ‘We moeten afscheid nemen van de kleine politiek, waarbij alles meteen in een Excel-spreadsheet wordt gegoten. Haalbaarheid is belangrijk, maar laten we de volgorde niet omdraaien. Eerst het idee, dan de haalbaarheid. Alle grote verwezenlijkingen zijn op die manier ontstaan. Maar pas op, mijn pleidooi voor een basisinkomen is geen pleidooi voor luiheid. Door de manier waarop onze economie vandaag is georganiseerd, wordt veel waardevol werk evenwel niet gevalideerd. Als alle vrijwilligers een dag zouden staken, ligt het land plat. Wel, met het basisinkomen ondersteun je die vrijwilligers.’

Als een idee niet haalbaar is, heeft het weinig zin ermee te koketteren.

Calvo: ‘Daarom formuleer ik tussenstappen die wel binnen handbereik liggen, zoals een werkloosheidsuitkering voor wie zelf ontslag neemt. Dat kunnen we zonder al te veel problemen morgen invoeren. Het zou onze arbeidsmarkt bovendien veel zuurstof kunnen geven. Het zou mensen die hun baan beu zijn en die zitten te wachten op hun ontslag de kans geven op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.’

Nog eens: wie gaat het betalen?

Calvo: ‘Wij kijken in eerste instantie naar kapitaal. Je krijgt ons belastingsysteem gewoon niet meer uitgelegd. Niemand zegt tegen zijn kinderen: speculeer of vervuil. Iedereen zegt: werk, onderneem en geef werk. Maar wat doen we met onze belastingen? We ontzien wie vervuilt of speculeert en we belasten wie werkt en onderneemt kapot. Dat is crazy en dat moet anders. Daarom willen wij kapitaal zwaarder gaan belasten, deels om extra te investeren maar ook om de lasten op arbeid te verlagen.’

Niet alleen arbeid wordt in ons land kapot belast, ook op inkomsten uit vermogens wordt veel betaald. Zie maar de roerende voorheffing, waarvan het tarief in geen tijd is verdubbeld.

Calvo: ‘Onze vermogensbelastingen zijn vooral gericht op de middenklasse. Bovendien worden sommige dingen wél belast, en anderen zoals de meerwaarde op aandelen, niet. Daarom pleit ik om alle inkomsten uit vermogens te bundelen en daar één progressief tarief op toe te passen. Uiteindelijk zeg ik niet veel anders dan Adam Smith, de founding father van het liberalisme, die zich ook afzette tegen een belastingsysteem dat te mild is voor renteniers en te hard voor echte inspanningen.’

U verklaarde eerder al dat u ook erfenissen op die manier wilt belasten. Dat botste op een muur van protest.

Calvo: ‘Ik begrijp waarom erfbelastingen niet populair zijn, maar dat maakt het nog niet rechtvaardig om mee te stappen in het verhaal van almaar lagere erfenisbelastingen of zelfs het afschaffen ervan. Zonder die erfbelastingen komen we echt terecht in het verhaal van het koningshuis, waar afkomst de toekomst bepaalt. Erfenissen zijn een van de factoren die ongelijkheid in stand houden en daar kunnen we dus maar beter wat aan doen.’

De factuur dreigt bij de middenklasse terecht te komen. De allerrijksten vinden altijd wel een manier om de dans te ontspringen.

Vlaanderen is geen N-VA-land. kristof calvo Kamerfractieleider Groen

Calvo: ‘Dat is typisch het TINA-denken: er is geen alternatief. Het is inderdaad gemakkelijker om mijn moeder dan om Albert Frère te belasten. Maar het is wel rechtvaardiger om Frère te laten bijdragen.’

Groen doet het goed in de peilingen. Zal het uw partij ooit lukken dat te verzilveren bij de verkiezingen?

Calvo: ‘Ja. Die peilingen maken ons niet zelfgenoegzaam. We zullen hard blijven werken en ik geloof dat de verkiezingen van 2019 voor Groen kunnen worden wat de verkiezingen van 2009 waren voor de N-VA: een stap naar stevige dubbele cijfers. Ik denk aan 12 à 13 procent. En ik geloof dat een progressieve partij binnen dit en twee verkiezingen de grootste partij van Vlaanderen kan worden.’

Echt? En dat op eigen kracht of in front met andere progressieven?