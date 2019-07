Nieuw nationaal record: 40,6 graden in Kleine-Brogel

KMI-weerman David Dehenauw meldde het record op Twitter even na 15.00 uur donderdagmiddag. Het gaat om een voorlopig record, want de temperatuur kan de komende uren nog oplopen.

Het is ook wachten op de cijfers van de verschillende klimatologische stations in het land om te zien of er elders nog hogere temperaturen werden opgetekend.

De recorddag stemt de meteoroloog niet blij. 'Dit is erg ongezond weer. Het is te warm om goed te kunnen functioneren. Er is ook te veel ozon in de lucht', zegt Dehenauw.

Is het ook een zoveelste symptoom van de opwarming van de aarde? 'Dat speelt zeker mee', zegt de meteoroloog. 'Er zijn een aantal factoren verantwoordelijk voor de hoge temperaturen dezer dagen. De aanhoudende droogte maakt dat de aarde sneller opwarmt. En er is de warme luchtaanvoer uit het zuiden, waar ook al verschillende dagen recordtemperaturen zijn opgetekend.'

Spoorwegnet

Door de hitte voert de infrastructuurbeheerder Infrabel extra controles uit op het hele spoorwegnet. Zo bestaat het risico dat de sporen te veel uitzetten, waardoor 'spoorslingeringen' kunnen ontstaan. Daarnaast krijgen de bovenleidingen en seininrichtingen een nakijkbeurt. Woensdag kreeg Infrabel te maken met een tiental problemen te wijten aan de hitte, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Dierentransport