Nieuw protest tegen opsluiting illegale gezinnen met kinderen

Mensenrechten- en vluchtelingen-ngo’s verhevigen hun protest tegen de opsluiting van buitenlandse gezinnen met kinderen in afwachting van hun gedwongen uitzetting.

Een activistencollectief dat zich #notinmyname noemt, hield woensdag een betoging in de straten rond de Grote Markt. Een 600-tal mensen omsingelde symbolisch het standbeeld Manneken Pis uit verzet tegen de opsluiting van kinderen.

De daklozen- en vluchtelingenvzw Activisme_be lanceerde intussen een online petitie. Die werd ondertekend door 365 mensen. De ngo Amnesty International betoogde dinsdag al voor de ambtswoning van premier Charles Michel (MR) aan de Wetstraat 16.

De aanleiding voor de commotie is de opsluiting van een Servisch gezin met vier kleine kinderen in een speciale, nieuwe afdeling naast het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Het is het allereerste gezin met kinderen in tien jaar dat in afwachting van zijn repatriëring wordt opgesloten. België zette de praktijk in 2008 stop nadat het Europese veroordelingen had opgelopen.

Nieuwe woningen

Maar in het federale regeerakkoord in 2014 werd afgesproken opnieuw families op te sluiten. De regering talmde lang met de geplande gezinsunits omdat de opsluiting van kinderen gevoelig ligt en omdat het migratiethema de voorbije jaren een flinke tweespalt creëerde tussen de N-VA en CD&V. De christendemocraten kregen regelmatig ruggensteun van de MR. Uiteindelijk ging het licht kort voor de paasvakantie op groen, waardoor de woningen vanaf 1 augustus open konden.

Schermvullende weergave De gloednieuwe woningen zijn volledig afgezonderd van het gesloten opvangcentrum 127bis. ©Photo News

De gesloten woonunits komen er omdat het alternatief voor een opsluiting als onvoldoende is beoordeeld. Dat alternatief zijn 29 open terugkeerwoningen met 169 bedden in Sint-Gillis-Waas, Tielt, Tubeke en Bevekom. Die ‘Turtelhuisjes’ - genoemd naar toenmalig minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD), die ze invoerde - scoren matig als het op effectieve terugkeer aankomt.

Derde ontsnapt

Het grootste probleem is dat veel gezinnen de benen nemen en ervoor kiezen ondergedoken te leven in illegaal verblijf. Het federale migratiecentrum Myria meldt dat vorig jaar 37 procent van de gezinnen uit de Turtelhuisjes effectief is teruggekeerd naar zijn land. Een op de drie (34%) is ontsnapt en 29 procent is vrijgelaten omdat de maximale termijn voor een opsluiting verstreken was.

Het Servische gezin, dat sinds 2013 illegaal is, verdween al twee keer uit een terugkeerwoning. ‘De vader is veroordeeld voor diefstal met geweld’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het is onduidelijk wanneer de familie gerepatrieerd wordt, maar in principe mag de opsluiting maximaal een maand duren.

300 middenveldsorganisaties, de Europese mensenrechtenwaakhond en het VN-kinderrechtenorgaan Unicef lopen al maanden storm tegen de woonunits. Ze vinden die strijdig met het Europees recht en de rechten van het kind. De opsluiting van ouders met hun kinderen is niet verboden door Europa. België werd in het verleden wel een aantal keer veroordeeld omdat het uitgewezen asielzoekers en hun kinderen in een onvoldoende aangepaste omgeving onderbracht.

Laatste oplossing

De vader is veroordeeld voor diefstal met geweld’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Theo Francken Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Volgens Francken zijn de Europese bezwaren in rekening gebracht. Er worden alleen gezinnen opgesloten als laatste oplossing, in de eerste plaats families die al meerdere keren uit een open terugkeerwoning zijn gevlucht. De kinderen kunnen er les volgen en de woningen zijn volledig afgesloten van het gesloten centrum ernaast. Er wordt in regeringskringen gewezen op de selectieve verontwaardiging. In de gevangenissen zitten tientallen moeders met hun kinderen, tot een maximumleeftijd van drie jaar, opgesloten.