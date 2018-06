Nieuw rondje overleg over strengere stakingsregels

Premier Charles Michel (MR) heeft de sociale partners gevraagd het Herenakkoord, waarin de regels bij een staking zijn vervat, te herzien. De vakbonden staan daar evenwel niet voor te springen.

Om ontsporingen bij stakingen te vermijden hebben de vakbonden en de werkgeversorganisaties een set regels uitgewerkt in een zogenaamd Herenakkoord van 2002. Het heeft evenwel niet kunnen voorkomen dat het af en toe misloopt bij vakbondsacties en daarom heeft Michel de sociale partners gevraagd het akkoord te evalueren. Hij heeft de Groep van Tien, het overlegorgaan van de bonden en de werkgevers, daarvoor een brief gestuurd.

In het Herenakkoord is vastgelegd dat de vakbonden bij een staking de toegang tot een bedrijf niet zullen blokkeren. De werkgevers garanderen dan weer dat ze geen juridische stappen ondernemen tegen stakingen. De naam van het akkoord zegt het evenwel zelf: het is een gentleman’s agreement en dus niet juridisch afdwingbaar. Daardoor bleek het in het verleden al te vaak een lege doos.

Juridische actie

Bij stakingen blokkeren de vakbonden geregeld de toegang tot een bedrijf en sommige werkgevers gaan ook over tot juridische actie. Soms met succes, want volgens de wetgeving is het stakingsrecht niet onbegrensd. Zo mogen stakers andere werknemers het werken niet beletten. Bedrijven die een blokkade willen laten ontmantelen, moeten elk piket afzonderlijk bij de rechter laten passeren, wat velen niet zien zitten.

Met zijn vraag voor een evaluatie van het Herenakkoord legt Michel het dossier voor de tweede keer in deze legislatuur op de tafel van de sociale partners. In 2015 gebeurde dat al nadat een lokale afdeling van de socialistische vakbond ABVV tijdens een staking in Luik een snelweg had afgesloten. De hulpdiensten zouden daardoor zijn opgehouden toen ze moesten uitrukken, waardoor twee mensen niet tijdig medische hulp zouden hebben gekregen en overleden zijn.

In de maanden die op het incident volgden, probeerden de sociale partners op vraag van de regering te komen tot een herziening van het Herenakkoord. Het overleg draaide evenwel op niets uit en de bal kwam opnieuw in het kamp van de regering. Die schoof de hete aardappel door naar het parlement, waar de hervorming doodbloedde.

Weinig animo

Of het de sociale partners deze keer wel lukt om een doorbraak te forceren, valt nog te bezien. Om het overleg alle kansen te geven, was het de bedoeling om de gesprekken in alle stilte te laten doorgaan. Dat plannetje is nog voor de eerste vergadering heeft plaatsgevonden al mislukt. Om de kansen op een akkoord gaaf te houden, wilden de bonden en de werkgevers maandag niet reageren. ‘Te delicaat’, klinkt het.

Hoe zit het met de Wet-Renault? Hoe zit het met de wet-Renault? De vakbonden en de werkgeversorganisaties zitten vandaag samen over de herziening van de wet-Renault. Die legt de procedures vast die een herstructurerend bedrijf moet volgen en moet zo veel mogelijk banen redden. Dat lukt evenwel niet, want de wet steekt de bedrijven in een strak keurslijf, waardoor ze nauwelijks communiceren. De vakbonden proberen dan weer een zo gunstig mogelijke regeling uit de brand te slepen voor de ontslagen werknemers. Bij het overleg dringen de bonden erop aan dat ook werknemers van toeleveranciers kunnen genieten van de gunstige regeling. De werkgevers willen dan weer dat bij een collectief ontslag een groter deel van de ontslagvergoeding naar de begeleiding naar een nieuwe job gaat.

Bij de vakbonden is er evenwel weinig animo voor strengere regels. Ze hebben het gevoel dat de regering-Michel het stakingsrecht probeert uit te hollen. Er wordt verwezen naar de verplichte minimale dienstverlening bij het spoor, waarvan bij de spoorstaking van komende donderdag en vrijdag moet blijken of ze werkt. Ook de minimumdienstregeling die de regering in de gevangenissen wil invoeren botst op verzet bij de bonden.

Daarboven loopt in Antwerpen een proces tegen twee ABVV-leden voor het moedwillig verstoren van een vakbondsactie twee jaar geleden. Het parket vraagt hen te veroordelen tot zes maanden gevangenis, wat bij de socialistische bond een ‘aanval op de syndicale vrijheden en op de vakbond’ wordt genoemd. Bij de bonden wordt erop gewezen dat het in zo’n klimaat moeilijk wordt akkoorden te sluiten over strengere stakingsregels.

Zware beroepen

Het overleg tussen de sociale partners loopt sowieso al moeilijk. Zo modderen de gesprekken over een herziening van de wet-Renault (zie inzet) al maanden aan, net zoals dat over de invulling van de zware beroepen in de privésector.

Toch heeft Michel grote verwachtingen. De sociale partners moeten zich niet alleen buigen over strengere stakingsregels, maar ook over zijn arbeidsdeal waarmee de premier wat probeert te doen aan de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Nu de verkiezingen naderen, kent Michel ons plots weer’, klinkt het schamper in vakbondskringen.