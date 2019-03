Nieuw uitstel begrotingsevenwicht naar 2021 op tafel

De Belgische begroting moet pas in evenwicht zijn in 2021. Dat stelt de Hoge Raad van Financiën, de begrotingswaakhond, voor in een advies aan de regering. Dat is opnieuw een jaar later dan gepland.

De regering-Michel nam zich bij het begin van de regeerperiode in 2014 voor om de begroting in evenwicht te brengen tegen 2018. Maar al snel werd duidelijk dat dat niet zou lukken. Vorig jaar liet ze aan Europa verstaan dat de begroting pas in evenwicht zou zijn in 2020.

11 miljard Sanering Om de begroting tegen 2021 in evenwicht te krijgen, moet de volgende regering 11 miljard euro besparen.

Maar het ziet ernaar uit dat dat evenwicht opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. De Hoge Raad van Financiën, waarin experts van zo goed als alle partijen vertegenwoordigd zijn, stelt voor om het evenwicht opnieuw met een jaar uit te stellen tot 2021. Dan moeten alle overheden in ons land - de federale staat, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de lokale overheden - een begroting hebben die structureel (los van de evolutie van de conjunctuur en eenmalige maatregelen) in evenwicht is.

Zeer zware inspanning

In het verleden volgde de regering steevast het advies van de Hoge Raad van Financiën. Dat zal dit jaar ongetwijfeld niet anders zijn. Het advies dient als basis voor de meerjarenbegroting of het stabiliteitsprogramma dat eind volgende maand door de minderheidsregering bij Europa moet worden ingediend.

Ook al stelt de minderheidsregering voor om het evenwicht uit te stellen, dat betekent niet dat de volgende regering het makkelijk zal krijgen. Wie er ook aan de macht komt, de volgende ploeg staat voor een zeer zware inspanning. Volgens berekeningen van de begrotingswaakhond moet in drie jaar tijd 2,4 procent van het bruto binnenlands product of ruim 11 miljard bespaard worden om een evenwicht te bereiken in 2021.

De grootste inspanning - ruim 9 miljard euro - moet van de federale regering komen. De uitdaging voor de deelstaten is minder groot. Omdat Vlaanderen in 2018 slaagde in een begroting met structureel een klein overschot, hoeft ze dit en de volgende jaren nauwelijks nog te besparen. Brussel en Wallonië moeten de komende jaren wel een inspanning doen om hun begrotingen in evenwicht te krijgen.

Niet makkelijk