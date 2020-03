Nieuwe Belgische studie: 'Zonder verlenging lockdown verdrinkt gezondheidszorg'

WELK MODEL GEBRUIKEN DE ONDERZOEKERS?

Nopens vertrekt van een SEIR-model. Dat is een klassieke methode om de verspreiding van infectieziekten te beschrijven. In zo'n model wordt de bevolking verdeeld in vier groepen: mensen die besmet kunnen raken, mensen die besmet zijn maar (nog) zonder symptomen, mensen die besmettelijk zijn en en mensen die immuun zijn. Voor de duidelijkheid: volgens Chinese studies vertoont 86 procent van de coronapositieven nooit symptomen, zoals Nopens zelf ook aangeeft. Niet alleen voegt Nopens er nog extra subcategorieën aan toe, hij gaat ook in methodiek een stap verder dan de meeste modellen. Hij probeert het in lijn te krijgen met het werkelijke aantal vastgestelde besmettingen en doden tot nu toe.

Vervolgens steekt hij in zijn model een hele set parameters - data over het virus uit de wetenschappelijke literatuur - die hij kalibreert of herberekent voor sociale contacten. Daaruit komen dan meerdere scenario's die afhangen van de genomen maatregelen om sociale contacten in te dammen. Nopens neemt als vertrekpunt de twee bekendste strategieën tot nu toe. De eerste is China dat grote delen van zijn bevolking in quarantaine zette, wat leidde tot 24 keer minder sociale contacten. Daarnaast is er het gematigder Zuid-Koreaanse model dat potentiële coronagevallen test en een trackingsysteem hanteert om de contacten van coronapositieven op te sporen en ze te isoleren.

Een mix van beide kan ook. België is nu te laat om het Zuid-Koreaanse model toe te passen, omdat de voorwaarde voor die aanpak is dat het aantal besmettingen onder een bepaald plafond moet blijven. Maar eens de piek voorbij is en er zicht komt op een verlichting van de lockdown, kan België er perfect voor kiezen te gaan testen en traceren.