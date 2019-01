Nieuwe IT-projecten federale overheid vallen stil

De federale overheid heeft sinds vorig jaar een heus directoraat-generaal Digitale Transformatie, een onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning. Dat ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering en digitale hervormingen. De nieuwe instantie nam de taken over die vroeger bij de overheidsdienst Fedict zaten. Die is onder meer bekend van de invoering van de elektronische identiteitskaart (eID).

Begroting

De bijkomende 26 miljoen euro stonden ook in de begroting van 2019 ingeschreven, maar omdat de N-VA uit de federale regering stapte werd die begroting niet goedgekeurd. Ook de benoeming van een nieuwe topman hoort niet tot de taak van een regering in lopende zaken volgens Computable.



Ben Smeets, die het directoraat-generaal twee jaar ad interim leidt, vindt het een bijzonder pijnlijke situatie. Hij is erin geslaagd om allerlei nieuwe initiatieven op gang te brengen met een team van 100 mensen, van wie de helft externe consultants van toeleveranciers zijn. 'Sommige projecten zitten in hun laatste fase, maar kunnen niet uitgevoerd worden omdat er geen financiering is. De externen moeten teruggestuurd worden.'



Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. De nieuwe minister voor Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD) zit er bijzonder mee verveeld. 'We zullen moeten knokken voor elke euro. Ik hoop de komende weken de nodige budgetten te vinden', zegt hij aan Computable.