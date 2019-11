Nieuwe bazen aan de slag in de machinekamers van de politiek

De 33-jarige Sven De Neef vervangt Edwin De Boeck (62) als directeur van de N-VA-studiedienst. De Neef zal ook in de cockpit zitten bij federale onderhandelingen.

Verkiezingen zetten niet alleen een stoelendans onder de mandatarissen in gang. Ook in de machinekamers van de partijen is het een komen en gaan. Bij de N-VA, die vier Vlaamse kabinetten met veel nieuwe bevoegdheden mocht vullen, is dat alweer het geval. Aan het hoofd van de studiedienst lost Sven De Neef Edwin De Boeck af.

Dat De Neef zou terugkeren naar het hoofdkwartier van de N-VA, waar hij in 2010 zijn carrière begon, was te verwachten. Nadat hij bij de exit van de N-VA uit de regeringMichel zijn job als kabinetschef van minister van Financiën Johan Van Overtveldt moest opgeven, werd de Oost-Vlaming de inhoudelijke trekker van de campagne. Daarna was hij samen met Jeroen Overmeer de sherpa van Jan Jambon bij de vorming van de Vlaamse regering.

Als de N-VA ooit nog met de PS over een federale regering onderhandelt, komt Sven De Neef in prin cipe tegenover ‘Waal van het jaar’ Thomas Dermine te staan.

Maar omdat Overmeer aanbleef als de kabinetschef van de minister-president en er federaal nog altijd geen nieuwe regering in zicht is, werd beslist De Neef terug naar de Koningsstraat te halen. ‘Hij volgt de algemene politieke lijn op, De Boeck zal zich volledig op het economische toeleggen’, klinkt het bij de partij. De twee hebben dat onderling zo beslist, luidt het. Het opnieuw vormgeven van de studiedienst na tal van vertrekken naar de Vlaamse kabinetten gebeurt volgens de N-VA beter door de man van de lange termijn. De Boeck, die in 2016 KBC verruilde voor de N-VA, staat op enkele jaren van zijn pensioen.

De Neef, die omschreven wordt als een cijferaar mét politieke feeling, begeleidt in principe ook de federale onderhandelingen. Voorzitter Bart De Wever vertrouwt hem totaal. Toen de camera’s van Paul Jambers op de verkiezingsdag in het bureau van De Wever filmden, zat De Neef bij de partijtop aan tafel. Maar steeds meer rijst de vraag of de N-VA nog aan onderhandelingen zal deelnemen. Dit weekend maakte Geert Bourgeois nog eens duidelijk dat de partij een paars-gele coalitie bijna onmogelijk acht.

Schermvullende weergave Thomas Dermine (33) staat sinds kort aan het hoofd van de studiedienst van de PS. ©Frédéric Pauwels / Collectif H

Mocht er echter alsnog een confrontatie komen tussen de N-VA en de PS, dan komt De Neef tegenover zijn leeftijdsgenoot Thomas Dermine (33) te staan. Deze Carolo is nog maar twee weken geleden door Paul Magnette binnengehaald als directeur van het Institut Emile Vandervelde, de gereputeerde studiedienst van de PS. Dermine is allesbehalve een typische PS’er. Hij studeerde aan Harvard, werkte achtereenvolgens bij McKinsey en in de Londense City, tot Magnette hem in 2016 terughaalde naar Charleroi om de regio er weer bovenop te helpen na het banenverlies bij Caterpillar.

In die hoedanigheid werd hij zelfs uitgeroepen tot ‘Waal van het jaar’. Dermine kent Vlaanderen goed, onder meer als lid van de tweetalige denktank de Vrijdaggroep. Hij zou dus een brugfiguur kunnen zijn tussen de PS en de N-VA. Maar hij noemt zichzelf wel de anti-Tom Van Grieken. ‘We zijn even oud, dragen allebei nette pakken en we willen allebei dat onze regio erop vooruitgaat. Maar op alle andere vlakken zijn we tegenpolen’, zei hij over de voorzitter van het Vlaams Belang. ‘Wij proberen hier een dynamiek op gang te brengen met iets positiefs en inclusiefs, gericht op de toekomst. Hij werkt alleen aan manieren waarop Vlaanderen zich kan opsluiten in zijn identiteit’, zei hij in De Standaard.

Ook bij andere partijen treden nieuwe sherpa’s aan voor de federale regeringsonderhandelingen. Bij Groen is Tarik Fraihi als politiek directeur opgevolgd door Bogdan Vanden Berghe. De gewezen topman van 11.11.11 maakte dit jaar de overstap naar de politiek, maar raakte niet verkozen.