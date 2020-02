Nieuwe gevangenisstaking deels opgevolgd

Bijna vier op de tien cipiers (39,65%) uit de ochtendploeg zijn vrijdag aan de slag in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel.

Afgelopen nacht waren het er meer dan acht op de tien. Dat blijkt uit de eerste gegevens van het gevangeniswezen, naar aanleiding van de 24 urenstaking in de gevangenissen.

De cijfers hebben alleen betrekking op Vlaanderen en Brussel. In Wallonië ligt het aantal stakers lager: in de meeste instellingen is meer dan de helft van het personeel vrijdagochtend aan de slag gegaan.

De impact van de staking is het grootst in Leuven Centraal (waar 17,65% aan de slag is) en Vorst (20,51% werkt). In de gevangenis van Marche-en-Famenne werkt een kwart van het personeel. Andere penitentiaire instellingen waar minder dan de helft van de cipiers vrijdag aan het werk is, zijn Antwerpen, Beveren, Brugge, Doornik, Hasselt, Leuven Hulp, Merksplas, Sint-Gillis en Wortel.