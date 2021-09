Nieuwe identiteitskaarten in veel gevallen onbruikbaar

Burgers, banken en tal van andere instanties klagen over problemen met het uitlezen van de nieuwste identiteitskaarten. Een software-update is de oplossing, maar dat is nauwelijks bekend.

Elektronische identiteitskaarten (eID) die sinds april worden uitgereikt, hebben een vernieuwde contactchip om ze beter te beveiligen. De chip geeft toegang tot een rits persoonlijke gegevens, waarmee burgers zich kunnen identificeren in ziekenhuizen, bij banken, bij de burgerlijke stand van hun gemeente of stad of bij artsen en notarissen. Om die gegevens toonbaar te maken moeten de eID en de chip worden uitgelezen met een kaartlezer.

Dat levert soms problemen op. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat in tal van sectoren problemen ontstaan bij het uitlezen van de nieuwste e-identiteitskaarten, wat leidt tot overbodig papierwerk en administratieve rompslomp. Tot dusver zijn 100.270 kaarten met de nieuwe chip uitgereikt, op een totaal van 8.740.379 eID's in omloop.

'Erg vervelend'

Banken en brokers die nieuwe klanten inschrijven of klantgegevens willen updaten, klagen dat het uitlezen van nieuwe eID's niet lukt. Daardoor moeten ze klanten vragen een foto op te sturen van de voor- en achterkant van de kaart, en zelf de gegevens invoeren. 'Het is erg vervelend dat dit het eerste contact met een nieuwe klant bemoeilijkt', zegt Roel Vermeire van de onlinebank Keytrade Bank.

100.270 Tot dusver zijn 100.270 kaarten met de nieuwe chip uitgereikt, op een totaal van 8.740.379 eID's in omloop.

Notarissen ondervinden eveneens last. 'Een aantal kantoren kon zijn akten niet elektronisch registreren bij de FOD Financiën', zegt Bart Azare van sectororganisatie Fednot. 'Intussen is dat verholpen, maar er zijn nog altijd problemen met het eDepot voor vennootschapsdossiers.'

Ook de lokale besturen krijgen almaar meer meldingen van problemen, vooral bij instanties die de eID gebruiken als identificatiemiddel. 'Het gaat over ziekenhuizen, artsen en containerparken', zegt de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (VLAVABBS). 'Ook aanmelden op sommige websites lukt niet. Burgers – niet zelden doorgestuurd door instanties – wenden zich tot de dienst burgerzaken omdat ze denken dat iets is misgegaan bij de aflevering van hun nieuwe eID.'

Simpele update

De FOD Binnenlandse Zaken wees de productie van de eID's vorig jaar toe aan een consortium rond het Belgische technologiebedrijf Zetes. Dat is verantwoordelijk voor de integratie van de chips en alle persoonlijke gegevens in de kaarten. Zetes zegt niet op de hoogte te zijn van mogelijke issues en verwijst naar de FOD.

Daar hebben ze wel weet van de problemen. 'Wij betreuren de moeilijkheden die burgers ondervinden', zegt een woordvoerder van de FOD. 'Veel organisaties hebben zich nog niet aangepast aan de nieuwe chip, waardoor ze er niet in slagen de gegevens van nieuwe kaarten uit te lezen.'

Volgens de FOD kunnen organisaties dat eenvoudig oplossen door hun software te updaten via de website eid.belgium.be. Het gaat om een update van de 'middelware', de tussenschakel tussen een besturingssysteem en een applicatie, bijvoorbeeld boekhoudsoftware.

'Overheidstaak om burgers te informeren'

De directeur eID bij de FOD, Bart Vrancken, zegt dat al vroeg over de update gecommuniceerd is. 'We staan daarvoor in contact met sectorfederaties. Die moeten hun sector informeren. De informatie is ook ruim op voorhand gepubliceerd op de ontwikkelaarswebsite om de problemen die zich nu voordoen te voorkomen.'

We doen bewust geen infocampagne. Een eenmalige campagne werkt niet om alle burgers te bereiken. Bart Vrancken Directeur eID bij FOD Binnenlandse Zaken

De VLAVABBS roept de FOD Binnenlandse Zaken op een informatie- en bewustzijnscampagne op te starten over de nieuwe kaarten. 'We doen dat bewust niet', zegt Vrancken. 'Een eenmalige campagne werkt niet om alle burgers te bereiken. De komende tien jaar vervangen we alle oude kaarten. Iedereen moet de update dan installeren. Als we nu een campagne organiseren, weten mensen dat over drie jaar niet meer. Daarom werken we met waarschuwingen, die verschijnen als mensen een overheidsapplicatie gebruiken.'