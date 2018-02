Nieuwe krachtmeting over aanpak illegalen

Er wordt een nieuw front geopend tegen het asiel- en migratiebeleid van de federale regering. De culturele sector gaat in het verzet tegen de in zijn ogen doelgerichte jacht op illegalen.

Kort na de heisa over de plannen van de regering om de politie binnen te laten vallen op adressen waar illegalen verblijven, is er nieuwe ophef over de aanpak van sans-papiers op ons grondgebied.



De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil uitleg van de politie over een inval bij de Brusselse culturele kunst-vzw Globe Aroma. De culturele sector is verbolgen over de gerechtelijke actie waarbij zeven mensen die hier illegaal verbleven zijn opgepakt. Vijf van hen kregen een bevel het grondgebied te verlaten, twee zijn in afwachting van hun gedwongen uitwijzing opgesloten. De vzw krijgt voor zijn socioculturele werk met vluchtelingen en asielzoekers subsidies van de stad Brussel, het Gewest Brussel en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

Close wil duidelijkheid over de vraag of agenten hun boekje te buiten zijn gegaan door te agressief op te treden, zoals de leiding van de vzw volhoudt. Bij de actie waren agenten van de federale politie en van de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad betrokken.

Kanaalplan

De actie paste volgens federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in het Kanaalplan. Dat kwam er in de nasleep van de terreuraanslagen eind 2015 in Parijs. Een onderdeel van het Kanaalplan is een intensieve controle van Brusselse vzw’s, omdat die vaak een dekmantel blijken te zijn van criminele activiteiten die terreur helpen te financieren. Het is onduidelijk of de vzw alarmbellen wegens onregelmatigheden had doen afgaan of via een steekproef gekozen was.

Het kabinet-Jambon liet midden vorig jaar weten dat er na Kanaalplan-controles 191 vzw’s ontbonden zijn. Daarvan hadden er 144 links met terrorisme, wapenhandel, drugs of andere criminaliteit. De controles gebeuren door een multidisciplinair team onder de bevoegdheid van het arbeidsauditoraat, waaraan de sociale en fiscale inspectie en de politie meewerken.

Als er bij een alcoholcontrole een wagen met mensen zonder papieren wordt tegengehouden, zal de politie hen ook aanhouden en overdragen aan de bevoegde diensten. Deze actie was niet specifiek gericht tegen illegalen. Jan Jambon Minister van Binnenlandse Zaken

De woordvoerder van Jambon noemt het puur toeval dat bij de vzw-controle ook sans-papiers zijn aangetroffen. ‘Als er bij een alcoholcontrole een wagen met mensen zonder papieren wordt tegengehouden, zal de politie hen ook aanhouden en overdragen aan de bevoegde diensten’, luidt het. ‘De vliegende controles langs de snel- wegparkings zijn de enige die toegespitst zijn op mensensmokkelaars en hun slachtoffers, migranten die geen asiel aanvragen en in de buik van een truck het Verenigd Koninkrijk hopen te bereiken.’

Brutale optreden

De leiding van Globe Aroma gelooft dat niet en krijgt rugdekking van de hele sector. Die spreekt van ‘gerichte razzia’s waarbij jacht wordt gemaakt op illegalen’. Volgens de culturele sector is de inval geen alleenstaand geval en waren er eerder dit jaar twee vergelijkbare acties bij een Brusselse boksclub en een andere sociaal-sportieve vzw. Er is sprake van acties tegen het brutale optreden van de overheid.

De ophef over de inval komt er kort nadat de federale regering een omstreden voorstel moest intrekken over de toelating voor huiszoekingen om illegalen op te pakken. Premier Charles Michel (MR) trok het dossier naar zich toe nadat een storm van kritiek was losgebroken bij de oppositie, de onderzoeksrechters en het linkse middenveld.

Het meest controversieel is dat de regering wil toelaten dat de politie ook kan binnenvallen in de huizen van mensen die migranten onderdak geven. Dat is hypergevoelig nu een Brussels burgerplatform samen met een groep ngo’s medische zorg geeft aan mensen zonder papieren in het station Brussel-Noord. Het burgerplatform kan ook een beroep doen op duizenden vrijwilligers, die de migranten ‘s avonds een maaltijd en een bed geven.

Politieke lading

De solidariteit heeft ook een politieke lading. Er is een krachtmeting aan de gang tussen het linkse middenveld en de regering. Die vindt dat mensen alleen op hulp kunnen rekenen als ze de regels volgen en asiel aanvragen. De kern van het protest zat tot nu toe vooral in Franstalig Brussel. Maar veel Brusselse cultuurinstellingen worden door Vlamingen en Vlaamse Brusselaars gerund, zo ook Globe Aroma.

Dat geeft het verzet tegen het asiel- en migratiebeleid een nieuwe dimensie. De wind waait niet alleen van links. Ook in de meerderheid wordt steeds meer de vraag gesteld of een maatregel als de huiszoekingen niet te ver gaat. Vooral in Michels eigen MR rommelt het.

Ik kan doelgerichte acties tegen mensen zonder papieren niet goedkeuren. Ik wil overleg met de federale regering. Sven Gatz Vlaams minister van cultuur