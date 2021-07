Nieuwe pensioenmaatregelen stuwen vergrijzingsfactuur

Op de piek van de vergrijzing in 2050 zullen de sociale uitgaven 5,2 procentpunten van het bruto binnenlands product hoger liggen dan vandaag, schat de Vergrijzingscommissie. Nieuwe pensioenmaatregelen zoals de hogere minimumpensioenen doen de factuur stijgen.

Een kwart van de welvaart die vorig jaar in ons land werd geproduceerd, ging naar sociale uitgaven. De overheidsuitgaven voor de pensioenen, de gezondheidszorg en allerhande uitkeringen kostten de staat 24,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Omdat de bevolking vergrijst, zullen de sociale uitgaven tegen 2050 - de piek van de vergrijzing - stijgen naar 30,1 procent van het bbp. Er moeten meer pensioenen worden uitbetaald en een oudere bevolking heeft meer nood aan zorg. Daardoor zullen tegen 2050 5,5 procentpunten van het bbp extra naar de sociale zekerheid vloeien. Afgezet tegenover het bbp van 2020 is dat een meeruitgave van bijna 25 miljard euro.

Piek ligt later

De kostprijs ligt daarmee in de lijn van de inschatting die de Vergrijzingscommissie vorig jaar maakte. Tegenover twee jaar geleden is er wel een groot verschil, want toen werden de meeruitgaven op slechts 3,8 procent van het bbp ingeschat. De forse toename is grotendeels een gevolg van de coronacrisis.

Opmerkelijk is dat de kosten langer blijven stijgen dan gedacht. 'De piek ligt tien jaar later dan in het vorige verslag', zegt Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie. Nadien dalen de uitgaven, onder meer omdat het aandeel van de gepensioneerden in de totale bevolking afneemt.

25 miljard Extra kosten In geld van vandaag liggen de sociale uitgaven in 2050 zo'n 25 miljard euro hoger dan vorig jaar.

Tegen 2070 zou 29,8 procent van het bbp naar sociale uitgaven gaan. Dat is 0,9 procentpunt meer dan de raming van vorig jaar. De latere piek en de hogere kosten zijn een gevolg van een aantal pensioenmaatregelen van de regering-De Croo, zoals de verhoging van de minimumpensioenen en van de zelfstandigenpensioenen. Die maatregelen doen wel het armoederisico bij de gepensioneerden dalen.

Budgettaire uitdaging

De Vergrijzingscommissie verwacht voor de komende jaren al een forse toename van de sociale uitgaven. In 2026 zouden die al 27,8 procent van het bbp bedragen, 3,2 procentpunten meer dan vandaag. In geld van vandaag is dat een dikke 14 miljard euro. Het toont dat de volgende regeringen voor grote budgettaire uitdagingen staan.