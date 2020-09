Nieuwe regering legt morgen om 10 uur de eed af

Asielzoekers moeten binnen zes maanden na hun aanvraag duidelijkheid hebben of ze erkend worden als vluchteling. Daarvoor volgt een audit van de Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf in ons land regelt en controleert, en het Commisariaat-Generaal voor de Vluchtelinen, dat oordeelt of mensen recht hebben op verblij.