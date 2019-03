Nieuwe vragenlijst moet zieken sneller aan het werk helpen

Wie vanaf april langer dan twee maanden ziek is, krijgt een vragenlijst toegestuurd die een gepersonaliseerde begeleiding naar werk mogelijk moet maken.

Midden vorig jaar telde ons land voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken. Daarmee blijft het aantal mensen dat langer dan een jaar ziek thuis zit stijgen, ondanks de maatregelen van de regering-Michel, die zieken opnieuw naar de werkvloer probeert te begeleiden.

In de strijd tegen het stijgende aantal langdurig zieken komt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) met een nieuwe vragenlijst. Iedereen die twee maanden ziek is, krijgt die opgestuurd. ‘Op basis van een wetenschappelijke studie werden 15 vragen geselecteerd die peilen naar de gezondheid, de werksituatie en hoe de patiënt de kansen inschat om weer aan de slag te gaan’, zegt ze.

Werklast

De vragenlijst komt boven op de lijst die de ziekenfondsen nu al moeten voorleggen aan mensen die langer dan twee maanden ziek zijn. ‘Daarin wordt vooral gepolst naar de medische toestand van de zieken, maar dat blijkt niet altijd de beste voorspeller te zijn voor de terugkeerkansen van de betrokken mensen’, zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum van Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven.

De nieuwe vragenlijsten polsen hoe zieken hun eigen kansen op een terugkeer inschatten, onderzoeken of er eventueel problemen zijn op de werkvloer en gaan na hoe zwaar patiënten de werklast bij hun terugkeer inschatten. ‘Dat levert een veel beter beeld op waarom mensen een eventuele terugkeer niet zien zitten’, zegt Godderis.

Op basis van de antwoorden kunnen de ziekenfondsen samen met de betrokken patiënten een re-integratieplan op maat uitwerken. Het is de bedoeling wie nog kan werken zo snel mogelijk opnieuw aan werk te helpen. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe kleiner de kans op een terugkeer.

Geen verplichting

Anders dan voor de vragenlijsten die de ziekenfondsen nu al opsturen is er geen verplichting om ze in te vullen. Als zieken die andere vragen niet terugsturen, dreigen ze gedurende een maand 5 procent te verliezen. Zieken die niet komen opdagen voor een re-integratiegesprek kunnen eenmalig 10 procent van hun uitkering verliezen. ‘We kiezen voor een positieve aanpak, want die werkt beter’, stelt Godderis.

De re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt loopt moeizamer dan de regering-Michel had gedacht. Cijfers over het aantal geslaagde re-integraties kan het kabinet-De Block nog niet geven. Maar het is duidelijk dat de zeer ambitieuze besparingsdoelstellingen op invaliditeit die de regering zich aanvankelijk heeft gesteld, niet worden gehaald.

