Nog altijd wachten op Coens...

Als CD&V inhoudelijk krijgt wat ze vraagt, komt ze dan? De paars-groene partijen wachten in spanning af of CD&V-voorzitter Joachim Coens de sprong naar Vivaldi wil wagen.

In de entourage van koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) laat men er geen twijfel over bestaan dat CD&V nodig is om van start te kunnen gaan met een vierseizoenencoalitie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Vertrekken met de paars-groene partijen, ervan uitgaand dat CD&V wel zal volgen, zoals Lachaerts voorganger Gwendolyn Rutten vorig jaar nog van plan was, is een strategie waarin Lachaert niet gelooft.

Open VLD heeft CD&V ook nodig om tegenwicht te bieden voor de socialisten en de groenen, en een centrumverhaal te kunnen vertellen. En misschien nog belangrijker: met CD&V erbij kan de kritiek worden gecounterd dat Open VLD Vlaanderen in een minderheidspositie duwt. Met CD&V erbij is er nog altijd een minderheid aan Vlaamse kant, maar dan gaat het nog maar over enkele zetels, en dan krijg je toch een meer stabiele regering.

Bal teruggespeeld

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft maandag van zijn partij een mandaat gekregen om op basis van een 14-puntenprogramma te onderhandelen. Het gaat om hetzelfde programma dat hij eerder al op tafel legde in de afgesprongen onderhandelingen met Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS).

CD&V wil dat werk wordt gemaakt van een herstelprogramma, met de focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. Coens hamert er ook op dat er een samenhang moet zijn met de regionale regeringen en dat er een staatshervorming moet komen waarbij het zwaartepunt bij de deelstaten komt te liggen. En in ethische kwesties, zoals abortus en euthanasie, mag CD&V niet tegen de muur worden geduwd.

Zo heeft Coens de bal weer in het kamp van de liberalen gelegd. Die voeren de druk op CD&V op om kleur te bekennen.

Meerwaardebelasting

De onderhandelingen tussen liberalen, socialisten en groenen vlotten alvast goed, luidt het. Lachaert werkte dinsdag aan de laatste punten en komma's van de basistekst, die dan aan alle partijen wordt voorgelegd.

Iedereen is 'constructief' en bereid water in de wijn te doen. Zo maken de groenen naar verluidt geen breekpunt meer van de kernuitstap. Wat nog wel een strijdpunt is, is de meerwaardebelasting. Dat is de trofee die de socialisten willen binnenhalen, maar de liberalen proberen er nog vanaf te komen.

De onderhandelingen tussen liberalen, socialisten en groenen vlotten goed. Naar verluidt maken de groenen geen breekpunt meer van de kernuitstap.

Als er inhoudelijk een akkoord inzit, moet nog worden nagegaan met welke partijen de sprong wordt gemaakt. Coens heeft laten verstaan dat hij alleen wil dansen op de tonen van Vivaldi als zijn partij nodig is. De ironie daarvan is dat CD&V pas incontournabel is als haar Franstalige zusterpartij cdH niet meedoet.

En zelfs al doet het cdH niet meer mee, dan nog is CD&V niet echt incontournabel. Paars-groen telt 75 van de 150 zetels, en zelfs 76 zetels als ook ex-PS'er Emir Kir wordt meegeteld. Daarom kan CD&V nog altijd zeggen dat paars-groen ook zonder CD&V kan vertrekken.

Plan B

De christendemocraten houden ook een plan B achter de hand. Dat is het scenario van een noodregering of een afspiegelingscollege. De federale regering wordt dan samengesteld op basis van de coalities in Vlaanderen en Wallonië. Dan komt N-VA langs de achterdeur weer binnen. De Vlaams-nationalisten zouden dan alsnog met de twee liberale partijen en de PS in een noodregering stappen, met een beperkt programma voor een beperkte tijdspanne.