'Nog geen akkoord over lijst zware beroepen'

Open VLD-kopstuk Vincent Van Quickenborne wil dat zware beroepen in de publieke en private sector samen worden vastgelegd.

Open VLD-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat er een akkoord is over de lijst met zware beroepen voor het overheidspersoneel. Hij wijst er ook op dat binnen de regering afgesproken is dat lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd.

Van Quickenborne, die lid is van het partijbestuur, reageert daarmee op berichten dat de christelijke en liberale overheidsvakbonden met minister Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord over de lijst hebben bereikt. Die zou onder meer militairen, agenten en kleuterjuffen als zware beroepen bestempelen.

'We mogen de kar niet voor het paard spannen', aldus Van Quickenborne. 'Er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig.'

'Er is een duidelijke afspraak in de regering dat de lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd. Wij willen immers dat mensen met echt zware taken wat vroeger kunnen stoppen, maar zonder de ongelijkheid die er nu is tussen ambtenaren en werknemers', vervolgt Van Quickenborne. Volgens hem moeten verpleegsters gelijk behandeld worden, of ze nu in een publiek dan wel privaat ziekenhuis werken.